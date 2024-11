Una gara perfetta con quattro game lasciati sul greenset australiano per Jannik Sinner che continua il suo cammino nel primo Slam dell’anno. Il 22enne altoatesino, numero 4 del mondo e del tabellone, nel terzo turno del singolare maschile supera l'argentino Sebastian Baez, testa di serie numero 26, per 6-0, 6-1, 6-3 in 1h52'.

Una pratica archiviata al servizio con il 64% di prime palle e 6 ace e con solo 6 palle break concesse, ma senza mai perdere il servizio. Si tratta della qualificazione numero 11 agli ottavi in uno Slam, un nuovo record con Sinner che stacca Berrettini (10), diventando il primo italiano a vantare questi risultati nei tornei major.

Agli ottavi affronterà il russo Karen Khachanov, testa di serie numero 15 del torneo, che nel terzo turno ha battuto il ceco Tomas Machac (6-4, 7-6, 4-6, 7-6) in 3h24'. I due si sono affrontati già tre volte, con l'italiano che ha vinto gli ultimi 2 incontri dopo aver perso la prima sfida nel 2020 al primo turno dell'US Open.

La partita

Una partita senza storia con Sinner che chiude il primo set senza concedere quasi nulla all’avversario, fatta eccezione per il terzo game. Baez non trasforma tre palle break e perde il set 6-0 in meno di mezzora (29’). La musica non cambia nel secondo set con il tennista argentino che resta in partita per qualche minuto (1-1) prima di cedere 5 giochi di fila. Set che si chiude con Sinner che non rischia mai sul proprio servizio e Baez che si aggiudica solo 15 punti: finisce 6-1 per l’azzurro in 32'. Anche nel terzo Sinner parte forte e non vuole lasciare nulla all’avversario. Conquista il break nel quinto game, salva la palla del contro-break nel sesto e chiude 6-3 in 51’. Un cammino fin ora immacolato per Sinner che ha chiuso i tre match senza mai perdere un set e lasciando sul campo solo 22 game.