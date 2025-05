Sara e Jasmine superano nella rivincita della finale olimpica di Parigi 2024 la coppia russa in due set (6-4 6-4) in un’ora e 23 minuti. Affronteranno per il bis al Foro Italico le vincenti della sfida tra Kudermetova/Mertens e Hunter/Perez

Continua il sogno nel doppio femminile di Sara Errani e Jasmine Paolini. La coppia azzurra vola in finale e domenica cercheranno il bis agli Internazionali d'Italia 2025, dopo la vittoria della passata stagione. Sara Errani e Jasmine Paolini hanno battuto le russe Mirra Andreeva e Diana Shnaider (6-4, 6-4). Nell’atto finale sul Centrale del Foro Italico Errrani/Paolini affronteranno la vincente della sfida tra Kudermetova/Mertens e Hunter/Perez.

La partita

Errani e Paolini partono fortissimo nella rivincita della finale olimpica di Parigi 2024 che ha ragalato lo storico oro alla coppia azzurra, conquistano subito un break. Andreeva e Shnaider provano a recuperare il gap, ma sono costrette a soccombere nel primo set (6-4).

La musica non cambia nel secondo con la coppia azzurra a conquistare per a rubare per prime la battuta, con le avversarie che riescono a piazzare il controbreak (2-2). Andreeva e Shnaider volano sul 4-2, ma le azzurre trovano la forza di trovare il controbreak e rientrare nel set (4-4). Aggangiate le russe e subito superate con Jasmine Paolini che alza il ritmo e porta Sara Errani al successo (6-4). Finisce con l’ovazione del Centrale per la coppia azzurra che ora giocherà per il bis a Roma, ma prima domani Jasmine Paolini scenderà in campo (12.30) per il titolo del singolare femminile contro l’americana Coco Gauff.