Sara Errani e Jasmine Paolini regine di Parigi. La coppia azzurra batte al terzo set il duo formato dalla kazaka Anna Dalinina e la serba Aleksandra Krunic (6-4, 2-6, 6-1) in due ore e 16 minuti. Si tratta del primo titolo slam per il fantastico duo in rosa, un bis importante sulla terra dopo la vittoria a Roma.

La partita

Le italiane vincono un combattuto primo set (6-4) in 55 minuti. Nel secondo Dalinina/Krunic salgono in cattedra e conquistano il set (2-6) in 39 minuti. Errani-Paolini partono forte nel terzo e decisivo set portandosi sul 4-0 e poi chiudono 6-1. Un successo straordinario per le italiane che coronano così un torneo perfetto alzando il trofeo nel cielo di Parigi.