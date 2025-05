La coppia azzurra batte le rivali in due set (6-4, 7-5) in un’ora e 46 minuti e fa esplodere il Foro Italico. Jasmine vince anche il titolo in doppio, dopo quella ottenuta ieri in singolare contro la Gauff

Una risposta di Jasmine Paolini fa esplodere il Foro Italico. La Regina di Roma 2025, dopo aver battuto ieri Coco Gauff nel singolare, concede il bis in coppia con Sara Errani.

Sara Errani e Jasmine Paolini hanno battuto in due set (6-4, 7-5) in un’ora e 46 minuti in una partita dalla forte emozioni. Sotto 0-4 in entrambi i set Sara e Jasmine rimontano e conquistato il titolo agli Internazionali d’Italia.

Trecentosessantancinque giorni dopo, con successi in giro per il mondo e una medaglia d’oro vinta alle Olimpiadi di Parigi. Ora sale l’attesa per la finale maschile tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz.