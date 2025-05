La tennista azzurra vince contro la rivale statunitense in due set (6-4, 6-2) in un’ora e 29 muniti. Un’italiana conquista il titolo del Masters romano, davanti al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, quarant’anni dopo Raffaella Reggi

Un'italiana regina di Roma! Jasmine Paolini conquista gli Internazionali d'Italia davanti al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ed entra nella storia del tennis italiano. La tennista azzurra ha battuto in due set (6-4, 6-2) la rivale Coco Gauff in un’ora e 29 minuti. Una tennista torna a vincere a Roma quarant’anni dopo Raffaella Reggi che nel 1985, in un’edizione disputata a Taranto, sconfisse l’americana Vicki Nelson-Dunbar (6-4, 6-4).

La partita

Partenza lanciata di Jasmine Paolini che conquista subito il break nel game di apertura (1-0). Nel secondo game Coco Gauff ha tre palle per contro break, con l'americana che torna in parità (1-1). Un inizio di partita con molte difficoltà al servizio per le due finaliste, con la Paolini che conquista ancora una volta il servizio della tennista americana (2-1). Nel quarto game la tennista toscana soffre ma tiene il servizio (3-1). Avanti 40-15 nel quinto game la Gauff, si fa raggiungere sul 40-40, salva la palla del 4-1 e alla fine conquista il gioco: 3-2. Combattuto anche il sesto gioco con l'italiana che resta lucida e si porta sul 4-2. Nel settimo anche la Gauff deve sudare per tenere il servizio e restare in scia (4-3). Ai vantaggi anche l'ottavo game con la Paolini che sale sul 5-3. L'americana ritrova le percentuali al servizio e sale sul 5-4. La Paolini spinge forte e tiene a 0 il Decimo, chiedendo il primo set (6-4) in 53 minuti.

Parte con il break per l'azzurra anche il secondo set, con la Gauff che continua a pasticciare al servizio (1-0). La Paolini conferma il break e vola sul 2-0. Rottura prolungata della Gauff, con la Paolini pronta ad approfittarne e a portarsi sul 3-0. La Paolini salva una palla break alla Gauff, ma nulla può sulla seconda con la statunitense che conquista uno dei due break subiti (3-1). L'americana continua a sbagliare, con la Paolini pronta a conquistare un altro break (4-1). Non molla Jasmine che toglie il servizio alla rivale anche nel sesto gioco: 5-1. La Gauff resta nel match conquistando il settimo game (5-2). Finisce con il tripudio del Centrale del Foro Italico: Jasmine Paolini (6-2) ha vinto gli Internazionali d’Italia!