Impresa epica per il tennis italiano al Master 1000 di Indian Wells. Luca Nardi, ventenne pesarese, numero 123 della classifica Atp batte a sorpresa Novak Djokovic e accede agli ottavi del torneo americano. La vittoria più importante per il giovanissimo tennista azzurro che ha eliminato la testa di serie numero 1 in tre set (6-4, 3-6, 6-3) in 2 ore e 22 minuti. Entrato nel torneo californiano da lucky loser, dopo il ritiro di Tomas Etcheverry, è il primo giocatore con una classifica così bassa a battere Djokovic in un Master 1000 o in un torneo Slam.

Una vittoria che vale la Top100

Il ventenne azzurro con questa straordinaria vittoria entra per la prima volta nella sua carriera nella Top100: è già virtualmente numero 95. Ma la vittoria sul numero uno regala molti record a Nardi: primo lucky loser nella storia capace di battere Nole, il terzo giocatore fuori dalla Top100 a sconfiggere il serbo dopo Vesely a Dubai 2022 e Juan Martin Del Potro alle Olimpiadi di Rio de Janeiro 2016. Nardi è il quarto giocatore con il ranking più basso di sempre capace di sconfiggere il numero 1 al mondo.

Agli ottavi contro l'americano Paul

La prima volta agli ottavi in un Master 1000 vale la sfida con il tennista di casa Tommy Paul. Numero 17 al mondo è reduce dalla vittoria in due set contro Ugo Humbert (6-4, 6-4). Nessun precedente tra il tennista azzurro e l'americano, con Nardi che può continuare a sognare. Basti pensare che la settimana scorsa fa perdeva al 2° turno di qualificazioni contro Goffin e ora ha battuto Djokovic ed è entrato nella Top100.

Nardi: «Penso che prima di questa notte nessuno mi conoscesse»

«Penso che prima di questa notte nessuno mi conoscesse. Spero che il pubblico abbia apprezzato lo spettacolo. Sono super contento di questa partita. Alla fine non so come sono riuscito a tenere duro. Penso sia stato un miracolo, perché sono un ragazzo di 20 anni, fuori dai primi cento al mondo, che è riuscito a battere Novak. È pazzesco». Luca Nardi commenta così la sua vittoria a Indian Wells contro il numero 1 della classifica Atp, Novak Djokovic