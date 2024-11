Non arriva la terza vittoria per il tennis italiano, dopo le vittorie ad Halle del numero uno del mondo Jannik Sinner e nel doppio con Bolelli e Vavassori. Lorenzo Musetti è stato sconfitto in finale al Queen's, sull'erba di Londra. Il tennista italiano, numero 30 del ranking, è stato battuto dall'americano Tommy Paul, che si è imposto in due set (6-1, 7-6) conquistando il secondo titolo dell'anno e il terzo della carriera.

La partita

Falsa partenza per Lorenzo Musetti nel primo set. Il tennista perde il servizio nel secondo game e spreca la chance del contro break nel terzo set con Paul che vola sul 4-1. L'italiano continua a essere in difficoltà cedendo il servizio anche nel sesto game, con Paul che archivia il primo parziale in soli 33 minuti: 6-1.

Nel secondo set Musetti sembra rinfrancato e resta in scia all'americano (3-3). Nel settimo game però arriva un nuovo passaggio a vuoto per Musetti che subisce il break del tennista statunitense. Sul 4-5 Musetti con orgoglio rientra nel match strappando il servizio a Paul. Set che si decide al tie break con Musetti che non concretizza un set point, prima che il tennista americano trova il colpo vincente dopo 58 minuti: 7-6. Al Queen's finisce con la vittoria di Tommy Paul, ma per Musetti resta la consapevolezza di aver giocato un grande torneo in vista del prossimo appuntamento con Wimbledon.