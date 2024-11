L'appuntamento con la storia è fissato: alle 20 (ora italiana) scenderanno in campo a New York per il titolo degli Us Open il numero del ranking Atp, l'italiano Jannik Sinner e l'americano Taylor Fritz. Una sfida attesissima negli States, con un tennista americano che torna in finale 18 anni dopo Andy Roddick sconfitto da Roger Federer.

Ma l'ultimo atto sul cemento di Flushing Meadows può valere il secondo titolo Slam del 2024, dopo la conquista degli Australian Open, e quasi la "matematica" certezza di restare il numero uno della classifica Atp fino a fine stagione. L'azzurro che ha vinto 49 match stagionali (22 sfide negli Slam), perdendone solo 5, punta al 50esimo sigillo che vale il primo successo nello Slam a "stelle e strisce".

I precedenti

Due i precedenti tra Jannik Sinner e Taylor Fritz che sfideranno per la terza volta in carriera sul suolo statunitense. I due tennisti si sono affrontanti entrambe le volte nel Torneo di Indian Wells: nel 2021 a vincere negli ottavi fu Fritz negli ottavi in due set (6-4, 6-3), mentre nei quarti del 2023 a trionfare fu Sinner in tre set (6-4, 4-6, 6-4).