Ancora un successo per la coppia azzurra che ha battuto in due set Puetz e Krawietz (7-6, 7-6) in una stagione da incorniciare che li vede sempre più primi nella race

Ancora un successo per il tennis italiano in un 2024 da incorniciare. La coppia formata da Simone Bolelli e Andrea Vavassori ha vinto in due set la finale del torneo di doppio ad Halle, torneo Atp 500 sull'erba, in Germania.

I due azzurri hanno battuto in due set (7-6, 7-6) la coppia tedesca formata da Tim Puetz e Kewin Krawietz. Una vittoria per Bolelli-Vavassori che li avvicina alla qualificazione alle Atp Finals di Torino, grazie alla prima posizione nella race con 4410 punti.