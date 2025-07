Il numero uno al mondo vince in tre set (6-4, 6-3, 6-0) lo scontro tutto italiano in un’ora e 49 minuti. Ora affronterà l'australiano Aleksandar Vukic, numero 93 del ranking Atp

Jannik Sinner buona la “prima” a Wimbledon. Il numero uno al mondo batte nel derby tutto italiano Luca Nardi in tre set (6-4, 6-3, 6-0) senza nessun patema.

La partita

Nel primo set Jannik Sinner deve aspettare il decimo game per conquistare il servizio di Luca Nardi e chiudere (6-4) in 47 minuti. La musica non cambia nel secondo parziale con Nardi che prova a restare in scia ma subisce subito il break nel secondo game con il numero uno del ranking Atp che chiude il parziale (6-3) in 39 minuti. Senza storia il terzo set ad appannaggio di Sinner che vince senza concedere nemmeno un game (6-0). Ora nel secondo turno affronterà l'australiano Aleksandar Vukic, numero 93 del ranking Atp.