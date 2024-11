Il tennista azzurro batte in due set (6-2, 6-4) l’olandese Tallon Griekspoor e supera Daniil Medvedev nel ranking Atp. È il primo italiano a riuscirci. Ora affronterà in finale l’australiano Alex De Minaur

Jannik Sinner scrive un’altra pagina di storia del tennis italiano. Batte nella semifinale dell’Atp500 di Rotterdam il tennista di casa Tallon Griekspoor in due set (6-2, 6-4) e sale al terzo posto nel ranking Atp. Scalza dalla Top3 Daniil Medvedev, ora dietro di 5 punti, che ha annunciato l’assenza al torneo Atp 250 di Doha e perderà i 250 punti conquistati nella passata edizione. Jannik è sicuro di essere n. 3 dal 26 febbraio, ma se batterà De Minaur come nei precedenti sei incontri, lo diventerà già lunedì.

Un nuovo record per il tennista che contro Griekspoor ha conquistato: la quattordicesima vittoria consecutiva nel 2024 (l’ultima sconfitta con Djokovic il 19 novembre alle Finals di Torino) e la 201esima vittoria in carriera (74 sconfitte), il primo giocatore tra i nati nel 2000 ad ottenere questo traguardo.

Il tennista azzurro ora in finale affronterà l’australiano Alex De Minaur, che ha battuto nella prima semifinale Grigor Dimitrov (6-4 6-3). Obiettivo vincere il secondo torneo dell’anno, dopo gli Australian Open, conquistando il titolo a Rotterdam trentatré anni dopo l’unica vittoria azzurra con Omar Camporese contro l’allora numero 3 Ivan Lendl.

La partita

Parte fortissimo Jannik Sinner che approfitta di tre incertezze dell’olandese e va sul 30-40. Griekspoor cancella la prima palla break ma alla seconda deve cedere il servizio: 0-1. Il numero 4 del ranking Atp tiene il servizio e va avanti 2-0. Griekspoor prova a restare in scia ma cede il servizio anche nel quinto game, confermato nel sesto per il 5-1 per Sinner. L’olandese tiene il servizio prima di cedere il primo set con il risultato di 6-2 in 34’.

Nel secondo set Griekspoor parte bene con il servizio e va avanti: 1-0. Sinner risponde con alte percentuali e pareggia subito il conto: 1-1. Sul 2-1 per Griekspoor, l’olandese ha chiesto l’intervento del fisioterapista. Nel quarto game Sinner va sotto 15-40, prima di recuperare sul 40-40 con il servizio e portarsi sul 2-2. Nel quinto Griekspoor soffre ma tiene il servizio: 3-2. Nel sesto è Sinner salvare due palle break e a chiudere con due servizi vincenti. Il tennista azzurro tiene a 0 il suo servizio e va sul 4-4. Il break azzurro arriva nel nono game con Griekspoor che chiude il game con un doppio fallo: 4-5. Sinner nel decimo gioco va avanti 30-0, subisce il recupero dell'olandese sul 30-30, prima di chiudere grazie a due precise prime palle di servizio: 6-4.