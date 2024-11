La rinuncia di Medvedev apre nuove prospettive per il tennista azzurro che con il successo nel torneo olandese conquisterebbe i punti necessari per scavalcare il rivale russo

L’obiettivo è già fissato vincere l’Atp500 di Rotterdam e salire al terzo posto nel ranking. Jannik Sinner potrà provare l’assalto a Daniil Medvedev già nel prossimo torneo olandese per la rinuncia del tennista russo, vincitore nell’edizione 2023 in finale proprio contro il ventiduenne di Sesto Pusteria. Sinner diventa così testa di serie numero uno del torneo olandese ed in caso di vittoria scalzerebbe il russo dal terzo gradino del ranking Atp. Il torneo prenderà il via il 10 febbraio e si concluderà il 18 con la finale.

L’annuncio di Medvedev

«Purtroppo non potrò essere presente a Rotterdam, dopo la mia dura e lunga cavalcata a Melbourne il mio corpo, e in particolare il mio piede destro, non è ancora del tutto pronto per tornare a giocare». Ha scritto Daniil Medvedev sui profili social dell’Atp500 olandese. «Adoro giocare a Rotterdam, ho una lunga storia con questo evento e spero di poter tornare nel 2025».

Punti Atp: serve il pallottoliere

La rinuncia al torneo farà perdere i 500 punti della vittoria dell’anno scorso a Daniil Medvedev che scenderà così a 8265 punti. Sinner che ha perso i punti del torneo di Montpellier è a quota 8.310, ma senza i 300 della finale della passata edizione scenderà a 7770 punti, a cui vanno aggiunti quelli guadagnati a Rotterdam nel 2024. I 500 per la conquista del titolo, invece, lo renderebbero per soli 5 punti il primo italiano in Top 3 nell'era del ranking computerizzato. E solo il secondo di sempre dopo Nicola Pietrangeli, considerato il numero 3 del mondo nel 1959 e 1960 nelle classifiche stilate dal giornalista Lance Tingay.