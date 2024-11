Jannik Sinner parte bene sul centrale del Tennis Paradise nel torneo Atp 1000 di Indian Wells. Il numero tre del ranking mondiale batte in due set (6-3, 6-0) il tennista australiano Thanasi Kokkinakis e accede al terzo turno del torneo americano . Sale a tredici la striscia di vittorie consecutive nel 2024 (sedici dalla sconfitta all’Atp Final con Djokovic) per Jannik che ha sofferto solo all'inizio, prima di chiudere il match in 1 ora e 21 minuti. Quinta vittoria su cinque incontri per il tennista azzurro negli scontri diretti con il 27enne australiano. Ora attende il vincente della sfida tra il croato Borna Coric e il tedesco Jan-Lennard Struff.

La partita

Kokkinakis gioca bene e resta in scia fino al 3-3, prima di subire il break nell’ottavo game (durato quasi 9 minuti), con Sinner che si porta sul 5-3. Jannik alza il livello del servizio e ottiene l’ultimo punto con un serve and volley in 54’.

Senza storia il secondo set con Sinner che ottiene subito il break nel primo game e nel terzo game. Rottura prolungata per Kokkinakis che non riesce più a tenere lo scambio e subisce il break anche nel quinto, prima della chiusura con il servizio sul 6-0 in soli 27’.