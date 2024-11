Secondo titolo Slam dell'anno per il 23enne italiano che vince contro l'americano in tre set (6-3, 6-4, 7-5) in due ore e 15 minuti. L'azzurro con il titolo ottenuto sul cemento di Flushing Meadows blinda il numero uno nel ranking Atp fino a fine stagione

Uno strepitoso Jannik Sinner conquista gli Us Open! Il 23enne italiano batte in tre set l'americano Taylor Fritz (6-3, 6-4, 7-5) in due ore e 15 minuti blindando definitivamente il numero uno nel ranking Atp fino a fine anno. È il primo italiano a conquistare lo Slam sul cemento americano di Flushing Meadows, un titolo conquistato grazie alla 55esima vittoria stagionale (23 quelle negli Slam),con solo 5 sconfitte in una stagione straordinaria, griffata dai sei titoli. Sinner è il quarto giocatore nell’era Open a vincere gli Australian Open e gli Us Open nello stesso anno dal 1988, anno in cui entrambi si giocano sul cemento. Prima di lui a riuscirci soltanto Novak Djokovic e Roger Federer (tre volte a testa) e Mats Wilander. Il secondo titolo Slam arriva dopo una partita giocata sempre a livelli altissimi, con percentuali impressionati di vincenti nei momenti decisivi del match con Taylor Fritz che nonostante la buona prestazione, non ha potuto far nulla per fermare i colpi dell'azzurro.

La partita

Primo set

Piazza subito il break Jannik Sinner che va avanti sul 15-40, approfitta di un errore grave di Fritz, che sbaglia un clamoroso smash di rimbalzo: 1-0. Il tennista italiano conferma il break iniziale tenendo a zero il proprio servizio: 2-0. L'americano trova il ritmo al servizio nel terzo game e resta in scia: 2-1. Nel quarto è Fritz a portarsi avanti 15-40 per recuperare il break, ma Sinner si salva con uno smash e un dritto vincente. L'americano conquista un'altra palla break con Sinner che sbaglia un colpo al volo e si torna in parità: 2-2. Nel quinto game Fritz salva una palla break e va avanti sul 3-2. Soffre Sinner, va sotto (15-30), ma recupera con tre punti consecutivi per il 3-3. Con una palla corta Sinner conquista un altro break: 4-3. Nell'ottavo l'italiano non sbaglia nulla e vola sul 5-3. Il numero uno del mondo va avanti 0-40, subisce il ritorno dell'americano, ma chiude in 41 minuti: 6-3.

Secondo set

Inizio perfetto per Sinner che chiude a zero il primo game grazie al servizio e due colpi vincenti: 1-0. Fritz interrompe la striscia di cinque game consecutivi dell'azzurro: 1-1. Nel terzo game Sinner parte male (15-30), ma con un ace e un servizio vincente torna avanti: 2-1. Fritz risponde presente tenendo alto le percentuali al servizio: 2-2. Anche Sinner non rallenta portandosi sul 3-2. Risponde l'americano tenendo a zero il proprio turno di servizio: 3-3. Si gioca con percentuali alte al servizio anche il settimo game con Sinner che torna in vantaggio: 4-3. Non rallenta nemmeno Fritz che torna in parità: 4-4. Ancora avanti Sinner che alza ancora il livello del suo gioco e non da scampo a Fritz: 5-4. Cambia spesso i colpi, Sinner variando il gioco e ottiene il break che gli regala il secondo set in 36 minuti: 6-4.

Terzo set

Sinner rischia molto nel game di apertura (0-40) ma recupera e va in vantaggio anche nel terzo set: 1-0. Fritz ritrova il servizio e torna in parità: 1-1. Senza soffrire Sinner torna avanti nel terzo game: 2-1. Nel game successivo è l'americano che trova i colpi giusti: 2-2. Un dritto ad incrociare consente a Sinner di conquistare un game che rischiava di riaprirsi dopo un doppio fallo dell'italiano: 3-2. Nel sesto game Fritz salva due palle break e riesce a conquistare il game: 3-3. Il servizio di Sinner si inceppa nel settimo game con Fritz che conquista il break: 3-4. L'americano consolida il break ottenuto e vola sul 5-3. Sinner resta in scia conquistando il nono game, ma l'americano ha la possibilità di servire per il set: 4-5. Nel decimo game Sinner riapre tutto salendo di intensità e trovando il contro break: 5-5. Combattuto l'undicesimo game con Sinner che torna comunque avanti: 6-5. L'azzurro alza ancora il ritmo, Fritz sbaglia e cede di colpo: gli Us Open sono di Jannik Sinner che conquista il sogno americano!