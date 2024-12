Il tennis tavolo registra nella nostra regione un numero di ammiratori non indifferente, che si differenziano dalla semplice pratica amatoriale per scendere in campo all’interno di palestre e di strutture all’insegna del sacrificio e della più semplice passione. Non avrà le attenzioni del cugino “ricco” rappresentato da Jannik Sinner e da altri campioni, ma questa disciplina ha sempre una fetta di appassionati in Calabria che seguirà, anche in questo weekend, un po’ l’evolversi dei vari campionati.

Sono tre sostanzialmente i tornei di maggior interesse, partendo innanzitutto dalla Serie C1. Nel girone Q, all’interno dell’interregionale, a dominare sinora il campionato è il Castrovillari, che ha conquistato dieci punti, frutto di cinque vittorie e un ko. Vorranno mantenere il loro primato giocando in casa del Barcellona PG, mentre il Catanzaro con quattro punti e diversi valori tecnici sarà di scena contro il Messina.

Scendendo di categoria, in Serie C2 ci sarà un derby che vedrà in campo un altro distaccamento dei ragazzi del Pollino stavolta di scena a Luzzi, contro una delle società più longeve della regione e prossima a festeggiare i venticinque anni di attività agonistica. Sfida che varrà per la salvezza, mentre nel weekend saranno in campo anche Atlantide-Galaxy e Spezzano-Casper in un torneo che, dopo quattro turni, registra il primato dell’Atlantide sinora imbattuta.

Gli appassionati del settore guarderanno un po’ anche alla Serie D1, partendo dal girone Nord che ingloba anche squadre multiple. Giocheranno tutte domani: Spezzano-Cosenza B, Catanzaro Maida-Luzzi A, Montalto Uffugo-Luzzi B, Cosenza A-Confluenti in un torneo che registra il momentaneo dominio del Montalto in testa a quota 12 punti. Il girone Sud, invece, vedrà riposare la Casper A, con tre match in programma: Piscopio-Atlantide, Bagnara-Tropea e Casper B-Galaxy. Al momento in testa si è issato il Bagnara con 10 punti e ambizioni sempre più evidenti. Per tutti, dopo i match, non mancheranno fette di panettone o pandoro, nonché spumante con responsabilità: il tennis tavolo è uno sport dal grande fair play e dalla voglia genuina di divertirsi collettivamente.