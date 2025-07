La federazione in una giornata di gala premierà quanti si sono maggiormente distinti con la racchetta da ping pong in mano. L’evento confermerà la piena aderenza dello sport regionale a una disciplina in crescita

Il bilancio del Tennis Tavolo in Calabria è senza dubbio positivo, considerando come la Fitet sia sempre più propositiva nel lanciare questo sport in Calabria. E lo fa anche unendo gli obiettivi pratici con quelli tecnici, non è un caso che nel programma della consulta di sabato 12 luglio, prevista in un noto hotel del vibonese, ci sia anche spazio per premiare i tanti atleti e le società che si sono messe in mostra.

Ricco il carnet nella mattinata dedicata alla Fitet, ci sarà intanto la relazione del presidente regionale Giuseppe Petralia a introdurre quanti parteciperanno all’evento, poi sarà dato spazio a proposte e idee progettuali per organizzare al meglio l’attività già in vista della prossima stagione. Non meno interessante sarà un’altra relazione, preparata dal prof. Francesco Russo, in cui sarà analizzato il ruolo del mental couch applicato proprio a questo sport.

Atleti e società in seguito saranno premiate, l’occasione sarà di gala per congedarsi nella stagione con allegria e concordia. Giacomino Macrì sarà premiato tra i tecnici, Katia Petroni fra gli arbitri, tra gli atleti, a vario titolo e con età miste, invece: Miriam Carnovale, Arianna Creaco, Luigi Rocca, Marco Colica, Corrado Mastroianni, Laura Curulla, Eleonora Nucera, Graziano Chimenti, Giovanni Paolo D’Acri, Massimo Greppi e Domenico Alparone.

Talenti e speranze ben supportati dalle tante società che si sono messe in luce: l’Atlantide per i tornei Master e per la Serie C2, Luzzi per la D2 e la Coppa Calabria, Spezzano per la C femminile, Bagnara e Montalto Uffugo per la D1, la Casper per la Promozione Serie A1 Master.

In tutto ciò, inoltre, sarà menzionato il comune di Spezzano Albanese con l’assessore Francesco Viceconte e ci sarà gloria anche per i dirigenti del gruppo Open formato da Roberto Aita, Luigi Ritacco, Rosario Lombardi, Antonio Mastroianni e Paolo Cucci.