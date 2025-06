In due giorni diversi esponenti sportivi provenienti da ogni angolo del Mezzogiorno hanno disputato il torneo nel territorio di Spezzano Albanese per un’esperienza sicuramente positiva e che sarà ripetuta in futuro

La passione per il tennis tavolo ha ormai contagiato la città di Spezzano Albanese, diventata un punto di riferimento per gli esperti in materia. Il torneo Open interregionale ha così chiuso ufficialmente una stagione molto positiva per il gruppo “Open Calabria”, col palasport che è diventato un luogo di accoglienza e divertimento per quanti si esprimono sportivamente con questa disciplina.

È, del resto, uno sport di base che piace e ha sempre più una sua crescita, i numeri lo dimostrano sia su base amatoriale che in fase di torneo. Non è un caso come, nella due giorni vissuta a Spezzano, ci siano stati tanti veterani così come giovani pongisti già dal passo deciso, provenienti oltre che da varie zone della Calabria anche da altre regioni come Puglia, Campania, Basilicata e Sicilia.

Il gruppo “Open Calabria” che annovera oltre alla società di casa anche il TT Confluenti e il Montalto Uffugo ha organizzato il tutto insieme all’amministrazione comunale di Spezzano Albanese nonché col supporto del comitato regionale calabrese, che recentemente ha aggiornato i quadri federali e dovrà puntare sempre più a una promozione di questo sport, anche sul piano mediatico.

Tante le battaglie sul tavolo di gioco, non è un caso come ogni incontro sia stato equilibrato e ricco di interesse.

La batteria dei podi è stata ampia, partendo dal singolo Over 200M/50F con Kevin Piepoli dell’Olimpia Martina Franca che si è imposto su Francesco Federico, Francesco Buzzerio e Pietro Motolese. Nel doppio Over 1000M/100F vittoria per la coppia formata da Pietro Motolese ed Emanuele Mitolo, nel singolo Over 1000M/100F invece affermazione per Angelo Piepoli, altro pongista proveniente dal Martina Franca, che ha superato Graziano Chimenti, Danilo Giannico e Mattia Delle Donne.

Nel singolo Over 3000M/300F affermazione per Felice Messina, pongista vibonese del Piscopio, su Daniele Petrone, Tomasz Kava e Antonio Montagnani, nel doppio Over 3000M/300F è la coppia formata da Marika Veltri e Gianfranco Zingone ad avere la meglio.

Infine, spazio per il singolo Over 5000M/330F con l’affermazione di Giovanni Paolo D’Acri della TT Nuova Luzzi su Ciro Cutrona, Giuseppe Filograna e Mario Federico.