Il suo nome era già inciso nel medagliere che mette in fila i vincitori della Coppa delle Regioni. Il trofeo giovanile Under 15 di Tennistavolo più importante a livello nazionale, giunto alla 39ª edizione. Da ieri quel nome sarà replicato. A conferma della sua straordinaria crescita in uno sport che sembra esserle stato cucito addosso. La vibonese Miriam Benedetta Carnovale si è (ri)laureata campionessa assoluta tra le sfide individuali.

Nessuno ha fatto meglio di lei, da qualche ora volata in Belgio per difendere i colori azzurri agli Open giovanili al Centre Sportif de la Fraineusea di Spa dove saranno presenti 326 pongisti (186 maschi e 140 femmine, 156 Juniores, 122 Cadet e 48 Hopes) provenienti da 45 nazioni. In tutto gli atleti italiani saranno 12. Otto saranno i cadetti Leonardo Bassi (Tennistavolo Castel Goffredo), Antonio Giordano (Tennistavolo Ennio Cristofaro), Daniele Antonio Spagnolo (Eos Enna) e Federico Vallino Costassa (Tennistavolo Torino) e le cadette Caterina Angeli e Nicole Arlia (Tennistavolo Castel Goffredo), Miriam Benedetta Carnovale (Tennistavolo Piscopìo) e Chiara Rensi (TT Acsi Pisa). I tecnici federali al seguito saranno Umberto Giardina per i ragazzi e Sebastiano Petracca e Joze Urh per le ragazze. Gli juniores saranno quattro: Marco Antonio Cappuccio (Campomaggiore Terni), John Michael Oyebode e Carlo Rossi (Marcozzi Cagliari) e Andrea Puppo (Tennistavolo Genova), guidati dal coach Lorenzo Nannoni.