L’Italia del Tennistavolo è in gara per la medaglia d’oro agli MTTU Under 15 Championships, che si stanno svolgendo a Lignano Sabbiadoro. La vibonese Miriam Benedetta Carnovale, infatti, alle ore 9:30 disputerà la finale di singolare, contro la greca Malamatenia Papadimitriou. Una finalissima che l’atleta di Piscopio si è conquistata battendo nei quarti per 3-2 (6-11, 11-7, 12-10, 10-12, 13-11) la turca Feyza Demir e in semifinale per 3-1 (7-11, 11-8, 11-5, 11-7) la cipriota Meletie Foteini.

Gli altri due azzurri Leonardo Bassi e Antonio Giordano giocheranno alle 9,30 il derby per il settimo e l’ottavo posto. Bassi ha superato negli ottavi per 3-0 (11-4, 11-2, 11-5) il libanese Adnan El Habach e nei quarti è stato fermato per 3-2 (9-11, 11-6, 4-11, 11-3, 7-11) dal tunisino Yussef Abid. Nelle semifinali dal quinto all’ottavo posto ha ceduto per 3-0 (9-11, 5-11, 9-11) al greco Alexandros Madessis.

Giordano ha prevalso negli ottavi per 3-1 (11-8, 8-11, 11-5 13-11) sul bosniaco Vladimir Pandurevic e nei quarti è stato piegato per 3-1 (7-11, 3-11, 11-7, 5-11) dal tunisino Khalil Sta, testa di serie numero 1. Dal quinto all’ottavo ha perso per 3-2 (11-8, 11-9, 6-11, 7-11, 3-11) dal serbo Dorde Petrovic.