Nel futuro della tredicenne di Piscopio ci sono i giochi a cinque cerchi. Nel presente i campionati italiani e quelli europei. A Terni i migliori talenti del ping pong

Cinquecentocinquanta atleti. Centoventuno squadre. Più di duemila persone coinvolte. Numeri stratosferici per i campionati italiani giovanili di tennistavolo in scena a Terni. Cifre che confermano l’ascesa di questo sport che in Calabria ha una stella made in Vibo Valentia: si chiama Miriam Carnovale del team tennistavolo Piscopio, e a soli 13anni ha già messo in bacheca una dozzina di medaglie conquistata nei tornei più importanti d’Italia.

!banner!

Punto fisso della Nazionale giovanile con cui ha vinto anche un argento agli internazionali di Zagabria, nei giorni scorsi è salita sul gradino più alto del podio alla Coppa delle Regioni, scrivendo per sempre il suo nome in una delle manifestazioni più importanti del Paese. A Terni la concorrenza sarà tanta. Si duella non solo per i titoli assoluti ma anche per le qualificazioni ai campionati europei in programma a luglio in Romania. Auguri Miriam.