La giovane pongista è in forza alla formazione sarda del Muravera ed ha vinto tutti e tre i confronti in programma nella finale contro Castel Goffredo

Continua a suon di vittorie l’ascesa di Miriam Carnovale, giovane pongista vibonese, che anche stavolta ha fatto parlare di sé in termini positivi. Al suo ricco palmares di trionfi, con l’aggiunta della convocazione in Nazionale, l’atleta cresciuta nel TT Piscopio, oggi in forza alla squadra sarda del Muravera, ha aggiunto un’altra preziosa perla ad una collezione infinita di successi.

Al PalaTennistavolo “Aldo De Santis” di Terni, la finale a squadre Under 19 femminile dei Campionati Italiani Giovanili ha visto di fronte le stesse società protagoniste dell’Under 21: Muravera da una parte e Brunetti Castel Goffredo dall’altra. In organico alla formazione della Sardegna c’è appunto Miriam Carnovale, capace di dar vita ad una serie di incontri da urlo, nei quali ha manifestato la propria superiorità anche dinanzi all’atleta numero uno del ranking.

I primi due match hanno registrato la chiara prevalenza delle favorite. Nicole Arlia ha superato Nicoletta Criscione per 3-0 (11-7, 11-3, 11-2) e Miriam Carnovale ha risposto, battendo per 3-0 (11-4, 11-7, 11-3) Elena Thai Kim Lan. Nel doppio Carnovale e Criscione si sono portate sul 2-0 (11-9, 11-6) su Arlia e Lan, che hanno accorciato le distanze (11-9). Il terzo set è stato nuovamente di marca sarda (11-7). Secondo le previsioni, la sfida più vibrante è stata il terzo singolare, nel quale Miriam Carnovale si è aggiudicata il primo parziale (11-9) e il terzo (11-6) e Arlia il secondo (11-7) e il quarto (11-4).

Al set decisivo, la pongista vibonese in forza al Muravera ha messo il sigillo (11-8) sulla partita e sul confronto complessivo. Le due squadre erano completate da Serena Anedda e da Emli Salliu. Per Miriam Carnovale, pertanto, trionfo da protagonista al campionato italiano e la conferma di essere un vero e proprio talento del tennistavolo, puntualmente orgoglio vibonese e di Calabria.