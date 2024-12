La Reggioravagnese mantiene l'imbattibilità ma registra il suo terzo pareggio consecutivo, e sempre per 1-1. La formazione amaranto, nel dodicesimo turno del campionato di Eccellenza, viene infatti fermata dalla Paolana in un match che sapeva di vertice. Padroni di casa avanti con il solito Baldeh dopo circa venti minuti di gioco ma, a dieci minuti dalla fine del primo tempo, Mazzotta ristabilisce gli equilibri che non cambieranno più nella ripresa. Un pareggio che allunga leggermente la forbice con la vetta, adesso distante quattro lunghezze.

Le parole di Misiti

Nel post gara, ai microfoni ufficiali del club, si è espresso mister Misiti: «Sicuramente c'è tanto rammarico, come sempre quando giochi in casa e non vinci. Buona gara comunque dei ragazzi che sono riusciti a trovare il vantaggio, poi è chiaro che la Paolana era venuta qui per fare punti. Noi non siamo riusciti a realizzare ciò che abbiamo creato, in ogni caso pensiamo alla prossima». E ancora: «Sicuramente non siamo stati cinici sotto porta perché, come detto, non riusciamo a capitalizzare, come dimostrano le azioni con Baldeh e quella alla fine di testa. La vetta? Non dobbiamo guardare gli altri ma noi stessi. Oggi dovevamo fare risultato e non lo abbiamo fatto, ma vediamo il bicchiere mezzo pieno e ci prendiamo il punto».