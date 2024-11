Si tratta della Reggina, del Catanzaro e del Cosenza. Dovranno affrontare il primo turno eliminatorio della competizione tricolore in programma il 9 ed il 10 agosto

ROMA - La Lega Pro ufficializza i criteri di accesso alla Coppa Italia Tim targata 2014/2015 rendendo note di fatto le 27 squadre di categoria che disputeranno il primo turno eliminatorio. Tra di loro anche il Catanzaro che si qualifica alla competizione tricolore insieme alle 11 società di Prima Divisione classificatesi tra il terzo e l’ottavo posto nei due gironi al termine dell’ultimo torneo. Con il club dei tre colli quindi Südtirol, Cremonese, Savona, Vicenza, Albinoleffe, Como e FeralpiSalò per il girone A; Lecce, Pisa, Benevento, L’Aquila e Pontedera per il girone B. Spazio anche a Monza e Salernitana come finaliste dell’ultima edizione della coppa. Cercano gloria pure 8 società dell’ultima seconda divisione. Le prime 4 per girone e quindi Bassano, Renate, Alessandria, Santarcangelo, Messina, Casertana, Teramo, Cosenza. Il gruppo calabrese si completa con la Reggina che insieme al Novara la Juve Stabia ed il Padova completa il quadro delle formazioni chiamate ad affrontare il turno eliminatorio di Tim Cup che si disputerà sabato 9 e domenica 10 agosto.