I giallorossi di Moriero piegano l'Akragas con un super Martignago. Silani kappaò contro la Cremonese nonostante l'uomo in più. Al tappeto anche la formazione dello Stretto guidata da Ciccio Cozza. Contro la Casertana finisce 0-1

CATANZARO - Prima vera giornata di calcio giocato della nuova stagione targata 2014/2015. In campo le formazioni impegnate nel primo turno di Coppa Italia 'Tim Cup'. Era il giorno di Catanzaro, Cosenza e Reggina. Delle tre calabresi, solo il club dei tre Colli prosegue l'avventura nel trofeo tricolore. Le aquile giallorosse battono l'Akragas. Sconfitte per Cosenza e Reggina rispettivamente contro Cremonese e Casertana. Questo il quadro completo delle sfide:

Benevento-Correggese 2-0

Como-Matelica 5-0

Monza-Olginatese 2-1

Sudtirol-Teramo 3-2

Reggina-Casertana 0-1

Cremonese-Cosenza 3-2

Venezia-Taranto 5-1

AlbinoLeffe-Renate 0-1

FeralpiSalò-Santarcangelo 1-0

L'Aquila-Altovicentino 2-1 dopo i t.s.

Vicenza-Bassano 1-2

Alessandria-Salernitana 1-0

Catanzaro-Akragas 2-0

Pisa-RapalloBogliasco 4-0

Savona-Terracina 6-0

Juve Stabia-Prato 1-0

Lecce-Foligno 5-0

Pontedera-Messina 3-1.

Il secondo turno vedrà le qualificate affrontare in gara unica in trasferta, domenica 17 agosto, le squadre di serie B. Per il Catanzaro ci sarà da superare l'ostacolo Ternana. (ab)