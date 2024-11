Si svolgerà la seconda domenica di agosto il primo turno, ad eliminazione diretta, della Coppa Italia Tim Cup. Tra le formazioni calabresi impegnate Catanzaro, Cosenza e Reggina

ROMA - La nuova stagione ufficiale di calcio partirà, come di consueto con la coppa Italia Tim Cup. Il primo turno ad eliminazione diretta si svolgerà tutto domenica 10 agosto. Impegnate formazioni di Lega Pro e serie D. Tra di loro anche la Reggina ed il Catanzaro. Ecco il quadro completo con le gare spalmate su più orari:

ore 16:00 Benevento vs Correggese / Como vs Matelica

ore 17:00 SudTirol vs Teramo / Monza vs Olginatese

ore 17:30 Reggina vs Casertana

ore 18:00 Unione Venezia vs Taranto / Cremonese vs Cosenza

ore 18:30 Albinoleffe vs Renate

ore 19:00 L'Aquila vs Altovicentino / FeralpiSalò vs Santarcangelo

ore 20:00 Vicenza vs Bassano V.

ore 20:30 Alessandria vs Salernitana / Catanzaro vs Akragas / Pisa vs Rapallo-Bogliasco /Savona vs Terracina

ore 20:45 Pontedera vs Messina / Juve Stabia vs Prato / Lecce vs Foligno

Il secondo turno è in programma domenica 17 agosto. Terzo turno domenica 24 agosto.