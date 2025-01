Manifestazione come sempre di grande interesse nelle strutture del tiro a volo “La Silva” della famiglia Zecca. I tiratori hanno così iniziato l’anno con una competizione in cui non sono mancati gli spunti interessanti per il futuro

Cerchiara di Calabria come sempre è un polo strumentale per il tiro a volo, riuscendo così a riunire il meglio su piazza. Il mondo del tiro a volo ha concentrato le sue attenzioni sulla Silva per la prima prova del campionato invernale. Tanti i partecipanti alla kermesse, a dimostrazione di come questo sport, almeno nella nostra regione, abbia uno zoccolo duro di sportivi sempre pronti a dare il massimo sacrificando i weekend con passione e rinnovato interesse.

I tiratori hanno dato vita a un torneo abbastanza combattuto, le condizioni climatiche abbastanza favorevoli hanno concesso per altro un’ottima visuale ai partecipanti, che si sono affrontati quasi in un anticipo primaverile che ha reso senza dubbio più gradevole la contesa.

Tanti i vincitori per le varie competizioni, passando dalla classifica generale e da quella dell’eccellenza con Filippo Medici che si è imposto su Fabio Domenico Pipari, mentre Dennis Zaccuri è salito sul podio nella generale. In Prima vittoria per Francesco Capogreco, in categoria Seconda il podio è composto da Simone Aiello, Agostino Costa ed Espedito Battista, in Terza invece affermazione di Renato Corapi su Andrea Cuzzocrea, Antonino Richichi e Francesco Sparano.

Spazio anche la Master, con il primo posto di Francesco Marando su Pietro Greco e Pompeo Frasca. Nei Veterani Antonio Pizzuti ha battuto Giancarlo Capalbo, nel settore giovanile trionfo per Dennis Zaccuri, mentre nella classifica a squadra gradino più alto del podio per il Torretta, secondo posto per il Garzo e terzo per il Crotone.

Come sempre clima sportivo al massimo livello, il fair play è di casa in una delle strutture più rinomate d’Italia per questa disciplina. Fior di campioni hanno effettuato i loro colpi nel corso degli anni e altri ancora ridaranno linfa a questa disciplina. Il Tav “La Silva” ha poi ringraziato «il coordinatore della gara, Tonino D’Andrea, per la sua costante disponibilità e professionalità nell’assicurare che tutto si svolgesse nel migliore dei modi, e il presidente regionale Fitav, Rocco Rugari, per il suo continuo supporto e impegno nel promuovere il tiro a volo nella nostra regione. Complimenti a tutti i partecipanti e ai vincitori di questa prova che, con il loro spirito competitivo, hanno dato il massimo».

La prima tappa del campionato invernale è andata felicemente agli archivi, sono previste altre quattro giornate intense di sport. Nel prossimo weekend i tiratori si sposteranno a Catanzaro, poi negli altri weekend sarà il turno di Crotone, Torretta e nelle strutture della Tranquilla (a San Calogero, provincia di Vibo Valentia) a chiudere il prossimo 23 febbraio.