Fagnano Castello ospiterà 159 atleti provenienti da 20 diverse Nazioni. Simbolo dell'evento è il tritone alpestre calabrese, specie presente nell'area e richiamata nel logo ufficiale della manifestazione

Manca ormai poco all'avvio dello European field target championship 2026, il principale appuntamento continentale dedicato alla disciplina del Field Target, che dal 7 al 12 luglio porterà a Fagnano Castello (Cosenza) 159 atleti provenienti da 20 nazioni europee.

Il campionato

Lo European field target championship 2026 è promosso dalla Fidasc sotto l'egida della European field target federation (Eftf). Per l'edizione 2026 la Federazione ha affidato alla asd Field Target Calabria il coordinamento delle attività operative, logistiche e organizzative sul territorio, avvalendosi dell'esperienza maturata dall'associazione nell'organizzazione di manifestazioni federali e nazionali.

I boschi di Monte Caloria si preparano così ad accogliere una delle competizioni più importanti del calendario europeo. Il percorso di gara è stato completato e le attività organizzative stanno entrando nella fase conclusiva. Lo staff operativo, i marshall, i giudici di gara e i volontari coinvolti sono pronti a garantire il corretto svolgimento dell'evento secondo gli standard richiesti dagli organismi federali nazionali e internazionali.

Le gare si svolgeranno nelle giornate del 9, 10 e 11 luglio, mentre il 12 luglio sarà riservato ad eventuali recuperi di gara e alla cerimonia ufficiale di premiazione.

Chi assisterà alle competizioni avrà l'opportunità di osservare da vicino una disciplina che richiede precisione, capacità di lettura del terreno e delle condizioni ambientali, controllo emotivo e preparazione tecnica. Lungo percorsi immersi nel bosco, gli atleti saranno chiamati ad affrontare bersagli posti a distanze variabili, in una sfida che premia concentrazione, esperienza e capacità decisionale.

Campioni europei in Calabria

L'edizione 2026 si caratterizza per una partecipazione particolarmente qualificata, con la presenza di numerosi campioni europei e mondiali e di alcuni dei principali protagonisti del panorama internazionale del Field Target, rendendo la competizione uno degli appuntamenti tecnicamente più rilevanti degli ultimi anni.

La manifestazione si svolgerà nell'area di Monte Caloria, contesto ambientale di particolare pregio naturalistico caratterizzato da boschi, laghetti naturali e un ecosistema ricco di biodiversità. Simbolo dell'evento è il Tritone Alpestre Calabrese (Triturus alpestris inexpectatus), specie presente nell'area e richiamata nel logo ufficiale della manifestazione quale elemento rappresentativo del legame tra sport, ambiente e territorio.

Lo European Field Target Championship rappresenta inoltre un'importante occasione di promozione per l'intero comprensorio. Gli atleti soggiorneranno nelle strutture ricettive di Fagnano Castello, San Marco Argentano, Santa Caterina Albanese, Guardia Piemontese e Acquappesa, contribuendo alla valorizzazione di un territorio che unisce aree interne, patrimonio storico-culturale, paesaggi montani e costa tirrenica.

Accanto alla dimensione agonistica, la manifestazione rappresenta un momento di incontro tra culture sportive provenienti da tutta Europa. Il Field Target internazionale è infatti caratterizzato da una forte comunità di atleti accomunati da valori di rispetto reciproco, correttezza sportiva e condivisione di esperienze maturate sui campi di gara di tutto il continente.

Le attività ufficiali prenderanno il via il 7 luglio con la registrazione dei partecipanti e l'apertura dell'area di taratura. Il programma si concluderà il 12 luglio con la cerimonia di premiazione presso l'Anfiteatro Comunale di Fagnano Castello, alla presenza dei rappresentanti della Fidasc nazionale e regionale, della World ed European Field Target Federation, del CONI Calabria e delle istituzioni regionali e locali.

Le competizioni potranno essere seguite anche dal pubblico nel rispetto delle prescrizioni organizzative e di sicurezza previste per la manifestazione.

Per sei giorni Monte Caloria diventerà il punto di riferimento europeo del Field Target, offrendo agli appassionati, ai visitatori e al territorio l'opportunità di vivere da vicino uno spettacolo sportivo che coniuga competizione, natura e valorizzazione delle eccellenze calabresi.