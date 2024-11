Nell'ultima giornata di gare delle Olimpiadi di Tokyo 2020, arriva la quarantesima medaglia per l'Italia: è di bronzo e l'hanno vinta le Farfalle nella prova a squadre di ginnastica ritmica. E così, quando mancano poche ore alla cerimonia di chiusura, l'Italia Team mette in archivio un altro record: è andato a medaglia ogni giorno. Al termine dei due esercizi di finale, le Farfalle hanno concluso al terzo posto (come era già successo ieri nelle qualificazioni) alle spalle di Bulgaria e Russia.

La soddisfazione di Malagò

«Io ero convinto che saremmo arrivati a 39 medaglie: le mie previsioni sono state migliorate con un record storico». Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, a Casa Italia, durante la conferenza stampa di bilancio delle Olimpiadi di Tokyo 2020. L'Italia ha chiuso con 40 medaglie: 10 ori, 10 argenti e 20 bronzi.

Italia multietnica

«E' un'Italia multietnica e un'Italia super integrata. La credibilità dello sport italiano è ai massimi livelli: si sono creati i presupposti ideali per ospitare grandi eventi in Italia», ha detto poi il presidente del Coni, Giovanni Malagò, da Casa Italia, una struttura «per cui abbiamo ricevuto complimenti da tutti. Le Olimpiadi sono salve grazie a questi Giochi», ha aggiunto poi Malagò.