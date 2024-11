L'Atletica azzurra nella storia con due medaglie d'oro nel giro di pochi minuti. Marcell Jacobs è medaglia d'oro nella finale dei 100 metri delle Olimpiadi di Tokyo 2020 in 9''80 mentre Gianmarco Tamberi è oro ex aequo nel salto in alto con il qatariota Barshim.

L'uomo più veloce del mondo...è italiano

È un’estate pazzesca per lo sport italiano. Non ci sono mezzi termini per descrivere alcune recenti imprese sportive a tinte azzurre. Vittorie storiche che danno un pizzico di gioia ad un periodo condizionato comunque dall’emergenza sanitaria. Dopo il successo della Nazionale di calcio agli Europei, in un caldo pomeriggio d’agosto Marcell Jacobs riscrive gli equilibri dell’atletica. Jacobs, nato in Texas ma cresciuto in Veneto, non è solo il primo italiano ad aver disputato la finale delle finali ma è riuscito addirittura a vincerla. La medaglia d'oro nei 100 metri delle Olimpiadi di Tokyo 2020 in 9''80 è semplicemente storia per lo sport italiano. Sul secondo gradino del podio lo statunitense Fred Kerley con 9''84. Bronzo al canadese De Grasse in 9''89. «Era il mio sogno da bambino: ho corso più che potevo». Così Marcell Jacobs dopo la medaglia d'oro nei 100 metri delle Olimpiadi di Tokyo 2020. «Non vedo l'ora di sentire domani l'inno» di Mameli.

Rivincita Tamberi

Gianmarco Tamberi e il qatariota Barshim sono medaglia d'oro ex aequo nel salto in alto alle Olimpiadi di Tokyo 2020. I due hanno concluso la gara a pari merito a 2,37 con lo stesso numero di errori complessivi e di fronte al giudice di gara hanno optato per il pari merito. La vittoria dell'azzurro ha anche un significato importante. Tamberi dopo il successo esulta e piange di fronte al gesso dell'infortunio (foto Ansa a sinistra) che lo costrinse a rinunciare all'Olimpiade di Rio 2016. Sul gesso, campeggia ancora la scritta 'Road to Tokyo 2020', col 2020 cancellato e sotto aggiunto '2021' .

Le reazioni

«L'Italia vola ancora con Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi!". Così su Facebook, Luigi Di Maio celebra la vittoria degli atleti azzurri. "Un'altra pagina olimpica scritta con l'azzurro, con la grinta e con il cuore. Grandi ragazzi, due medaglie d'oro che ci rendono fieri di essere italiani. Un’altra grande impresa sportiva, avete fatto la storia», scrive Di Maio.

«Una domenica davvero straordinaria per l’Italia! Due storiche medaglie d’oro!#Tamberi #Jacobs #Tokyo2020» il post su Facebook dell'ex premier Giuseppe Conte.

«Il 1 agosto 2021, la giornata che rimarrà nella storia dello sport. Da un altro pianeta Jacobs Tamberi l’abbraccio più bello a Tokyo2020» scrive su Twitter il segretario del Partito democratico Enrico Letta.

Matteo Salvini festeggia così sui suoi canali social: «Due ori in dieci minuti, orgogliosi di voi Gianmarco e Marcell».

«Per l'atletica italiana una giornata così non c'è mai stata, così ricca di emozioni, gli azzurri hanno fatto tutti bene, sono stati grandissimi» le parole all'Adnkronos di Sara Simeoni .