Il turno infrasettimanale - valido per la tredicesima giornata - ha avuto peso quasi in tutti e tre i gironi del campionato di Serie C. Una giornata che ha avuto il record negativo di meno gol in assoluto, rispetto alla precedenti.

Se nel girone A prosegue la marcia inarrestabile del Padova, che arriva a 11 vittorie e due soli pari consolidando la leadership indiscussa, nel girone B c’è da registrare la prima sconfitta del Pescara che comunque è primo con una gara in meno nel girone B.

Nella certamente più complessa situazione del girone meridionale fa clamore la sconfitta in casa dell’Avellino contro il Taranto tartassato dalle vicende societarie diventate tecniche con i rossoblù che avevano in panchina il tecnico della Primavera Michele Cazzarò, con Gautieri ed il suo vice che hanno inviato come noto un certificato medico.

Biancolino dopo sei vittorie consecutive che avevano rilanciato alla grande le ambizioni degli irpini, è stato chiaro di fronte allo stop imposto dall’unico goal della gara del giovane Battimelli siglato nel primo tempo: «Ci sta un po' di fatica fisica, non mi aspetto però quella mentale, perché significa che non abbiamo capito nulla».

Gode il Benevento che vince in rimonta contro la Turris e consolida il primato della classifica, anche grazie al pari tra Cerignola e Crotone. Decisiva per le streghe una doppietta di Perlingieri che ha ribaltato il vantaggio iniziale dei corallini firmato da Nocerino. A fronte di sei pari anche abbastanza scialbi (uno su tutti il derby siciliano tra Catania e Messina a reti bianche), ci sono state le affermazioni di Benevento, Cavese e, soprattutto, del Giugliano (che agguanta il Monopoli al terzo posto inguaiando anche Aronica già sostituto sulla panchina del Trapani) che rimettono in ordine ambizioni e preoccupazioni da fondo classifica dove spiccano Foggia, Messina, Taranto e Juventus Next Gen agli ultimi 4 posti. Sarà necessario recuperare energie per vivere il prossimo quattordicesimo turno che vede tra i confronti più attesi Crotone- Catania, Picerno-Benevento e Potenza-Avellino.

I risultati

Audace Cerignola 1 Crotone 1

Avellino 0 Taranto 1

Giugliano 2 Trapani 1

Juventus Next Gen 0 Latina 0

Catania 0 Messina 0

Sorrento 1 Casertana 1

Benevento 2 Turris 1

Cavese 2 Foggia 1

Monopoli 1 AZ Picerno 1

Team Altamura 2 Potenza 2

La classifica

Benevento 29

Cerignola 25

Monopoli 23

Giugliano 23

Avellino 22

Potenza 21

Catania (-1) 20

Sorrento 20

Trapani 18

AZ Picerno 18

Cavese 17

Crotone 16

Altamura 15

Casertana 13

Turris (-1) 13

Latina 11

Foggia 10

Messina 10

Taranto 10

Juventus N.G 7

Prossimo turno

Casertana - Monopoli

Trapani - Cavese

AZ Picerno - Benevento

Latina - Sorrento

Potenza - Avellino

Foggia - Juventus Next

Messina - Giugliano

Crotone - Catania

Taranto - Audace Cerignola

Turris - Team Altamura