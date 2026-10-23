La seconda stagione con la maglia della Tonno Callipo Volley è iniziata nel migliore dei modi per Chiara Scacchetti, confermata capitano e guida del gruppo giallorosso. La gara d'esordio contro Castellana, vissuta tra alti e bassi con un andamento a fasi alterne nei set, ha mostrato subito il carattere e la tenacia della formazione vibonese, capace di spuntarla nei momenti decisivi.

Ora l'attenzione si sposta sul secondo turno di campionato, che vedrà le giallorosse impegnate nella loro prima trasferta di Serie A3 sul campo della Smapiú Arena Volley Verona, compagine guidata da coach Zappaterra e reduce dal terzo posto ottenuto nel proprio girone durante la passata stagione.

Un esordio di carattere e margini di crescita

A tracciare un bilancio del debutto stagionale e dei progressi svolti durante la preparazione è stata la stessa capitana giallorossa, evidenziando gli aspetti chiave del successo e la determinazione della squadra: «Partire con una vittoria è sempre importante. È stata una partita altalenante, piena di emozioni come ci aspettavamo. Sono contenta della reazione e dell’atteggiamento che abbiamo avuto in campo, perché penso sia stato un valore determinante per la vittoria. Dalla preparazione ci sono stati molti progressi e la strada sarà in salita, soprattutto perché stiamo lavorando tanto e ciò porterà sicuramente ad un miglioramento generale. In più manca ancora Ágnes tra noi al 100% e penso che lei ci possa dare un grande aiuto».

L'entusiasmo del PalaMaiata e il supporto del pubblico

Particolarmente significativo è stato anche il primo impatto con la spinta dei tifosi al PalaMaiata, un elemento che il capitano ha voluto rimarcare con profonda gratitudine: «Giocare al PalaMaiata è stato emozionante dal primo all’ultimo minuto. È un palazzetto importante, che noi cercheremo di onorare al massimo come vogliamo fare con la maglia che indossiamo. È stato bello vedere così tante persone al palazzetto, che sono state il nostro settimo giocatore in campo».

La sfida con Verona e le insidie della Serie A3

Guardando all'imminente impegno contro Arena Volley Verona, Scacchetti predica attenzione e determinazione, consapevole del valore delle avversarie e delle difficoltà del girone: «Sarà una partita molto difficile. È una squadra costruita per fare molto bene, non a caso dispone di giocatrici che hanno già militato in A2. Servirà coraggio e spavalderia, cose che a tratti abbiamo fatto vedere e sarà importante mantenerle per la maggior parte della gara».

L'analisi della palleggiatrice si allarga poi alla formula e al livello complessivo del nuovo torneo di Serie A3, un campionato in cui la continuità sarà fondamentale: «È un campionato molto tosto poiché è formato da squadre forti, quindi non ci si può permettere troppi passi falsi se si vuole ambire ai primi posti. Quindi, oltre a dover esprimere una buona pallavolo, sarà importante avere anche intelligenza sportiva, entrare in campo affamate di vittoria e dare sempre il 100% perché nessuno farà regali o sconti».