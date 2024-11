I giallorossi mettono a segno la prima importantissima vittoria nella serie delle semifinali play off. Forni stratosferico al rientro dopo l’infortunio. Marra esplosivo in seconda linea.

Una Tonno Callipo Calabria bella e determinata come non mai, mette a segno una delle vittorie più importanti della stagione, facendo sua Gara 1 delle semifinali play off nella sfida giocata questa sera al PalaValentia. Tre set giocati ad altissimi livelli, in cui emerge cristallina la grande capacità dei vibonesi di gestire una gara complicatissima e, soprattutto, di uscire dall’angolo in cui gli avversari li avevano costretti, ribaltando a proprio favore la fase più complicata dell’incontro: quella del terzo set.



CONTINUA A LEGGERE SU IL VIBONESE