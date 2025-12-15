Grande prova del giovane Violi del Brancaleone, autore di un gran gol, così come quello di Vico. Tripletta per Fioretti, e la Rossanese torna a vincere. Ecco la formazione ideale del quattordicesimo turno

Ben ventinove gol segnati nel quattordicesimo turno del campionato di Eccellenza che ha portato in dote anche il cambio di testimone in vetta alla classifica. Come di consueto, stilata anche la settimanale top 11 da parte della redazione sportiva di LaC News24. L'allenatore della settimana non poteva che essere Malucchi del Trebisacce, timoniere di una squadra che non guarda in faccia nessuno e continua a vincere.

La difesa

Anche stavolta 3-4-3 di base che vede tra i pali il portiere del Brancaleone, De Luca, costantemente impegnato nel match contro la Virtus Rosarno. la linea difensiva a tre è innanzitutto guidata da Kerve, difensore del Trebisacce dal momento che la vetta è anche un po' merito suo: decisivo il suo salvataggio sulla linea al novantesimo. Evita la sconfitta alla Dbr Luzzi invece Miceli, in gol nell'1-1 contro l'Isola Capo Rizzuto dove, a brillare, è ancora una volta l'esperienza di Di Biase ultimamente utilizzato (con ottimi risultati) come centrale.

Il centrocampo

Si arriva al centrocmapo dove spicca il giovane Violi, autore di un gran gol nel tris rifilato alla Virtus Rosarno. Eurogol anche di Vico, nella festa del Trebisacce, mentre bagna il suo ritorno al Soriano Fabrizia con un gol Michele Raso. Chiude il quartetto Tadini, centrocampista del Castrovillari.

L'attacco

Tridente d'attacco ricco di gol dal momento che ci va innanzitutto Fioretti, autore di una tripletta al malcapitato Cittanova, mentre Bubacar fa volare lo Stilomonasterace con una doppietta in casa della Paolana. Rekik è tra i tanti volti lieti del Bocale vittorioso in casa della Palmese.