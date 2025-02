Anche la diciannovesima giornata del campionato di Eccellenza ha detto la sua, presentando ai posteri risultati e classifica aggiornata. La prima cosa che salta all'occhio è che non vince nessuna delle prime quattro della classe, in compenso però il turno appena passato ha regalato giocate e numeri di alta scuola con gol di eccezionale bellezza estetica e tecnica.

Come ogni settimana, dunque, ecco stilata la Top 3 di LaC News24, con la redazione sportiva del network che sceglie i migliori tre giocatori della giornata con il seguente criterio: dieci punti per il primo posto; sette punti per il secondo posto; quattro punti per il terzo posto.

Il podio

Pochissimi dubbi sul vincitore del podio dal momento che Andrea Palermo fa esplodere di gioia lo stadio Sant'Antonio issando, allo stesso tempo, l'Isola Capo Rizzuto. Il centrocampista giallorosso firma la sfida contro la capolista Vigor Lamezia che sembrava un macigno alla vigilia. L'1-0 porta la sua firma, e che firma. Il ventiduenne, infatti, estrae dal cilindro un'autentica prodezza, d'altronde solo così si poteva battere la Vigor Lamezia. Sulla linea di centrocampo Arenoso innesca Konè che di prima (e di tacco) serve Palermo sulla trequarti, con quest'ultimo che prima ubriaca di dribbling mezza difesa vigorina, entra in area e chiude un diagonale rasente e chirurgico, alla sinistra del portiere. Da vedere e rivedere.

Rimanendo in tema di prodezze, ecco che non è da meno Piero Clasadonte. Il capitano del Soriano mette l'ultima parola sulla vittoria di Cittanova. A inizio ripresa, infatti, il centrocampista addomestica un pallone in uscita dalla difesa avversaria e calcia quasi di prima intenzione, con un missile che pietrifica l'estremo difensore locale.

Chiude la top 3 Bogdan Gavrila, che si prende quattro punti grazie alla doppietta rifilata al Praiatortora e che permette proprio alla compagine giallorossa di sperare ancora almeno in un play out casalingo.