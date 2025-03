Due gol anche per Gigi Le Piane della Palmese che si piazza in seconda piazza, mentre completa il podio il vigorino Franco Padin che abbatte la Gioiese con il gol partita

Solamente tre giornate al termine della stagione e ultimi nove punti in palio che adesso sono letteralmente bollenti. Il campionato di Eccellenza ha visto archiviarsi anche la ventisettesima giornata e che ha dato, inoltre, le prime sentenze (Rende e San Luca retrocessi in Promozione) ma ha aumentato anche i dubbi nella griglia play off che vede adesso sei squadre per tre posti. È stata inoltre la giornata dei bomber, di quei centravanti che si inventano la giocata e ti regalano i tre punti.

Ed è incentrata proprio su queste specifiche figure la settimanale top 3 stilata dalla redazione sportiva di LaC News24 che sceglie i migliori tre giocatori della giornata secondo il seguente criterio: dieci punti per il primo posto; sette punti per il secondo posto; quattro punti per il terzo posto.

La top 3

Diciassette gol stagionali, esattamente la metà di quelli complessivamente siglati dal Bocale e un primo posto nella classifica cannonieri consolidato in maniera importante. Vincenzo Romano è l'uomo copertina non solo per il club biancorosso ma anche per il corrente massimo campionato regionale. Anche ieri l'esterno offensivo (e questo avvalora ancora di più il bottino di reti) è risultato il migliore in campo. Scatenato e imprendibile nel 4-1 rifilato al Cittanova, e con i primi due gol che portano proprio la sua firma, peraltro eleganti esteticamente e tecnicamente. Un gioiello il primo dei due gol, con un diagonale al volo che solo la girata e la coordinazione ha aumentato notevolmente la difficoltà di preparazione. Non solo vetta nella classifica cannonieri, ma anche nel podio settimanale.

Doppietta anche per Gigi le Piane che sfodera un'importante prestazione nel match tra la sua Palmese e il Castrovillari. Il centravanti apre e chiude la sfida, nel 3-1 finale: sette punti per lui.

Chiude il podio Franco Padin, dal momento che l'attaccante argentino in forza alla Vigor Lamezia entra al ventesimo della ripresa e decide (nei minuti finali) il complicato match contro la Gioiese, peraltro con una rete di pregevole fattura. Un gol che spalanca le porte alla Serie D, adesso davvero a un passo.