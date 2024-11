ll sodalizio viola continua con ancor maggiore determinazione. Il ds Campolo al lavoro per sostituire i calciatori uscenti. Intanto Sit-in dei tifosi per sensibilizzare la città. Il nuovo tecnico: «Disponibilità a patto che ci siano ambizioni».

Si placano le acque in casa gioiese. Dopo le dimissioni di mister Renato Mancini e il successivo disimpegno di diversi calciatori (tra cui molti di Gioia Tauro) che hanno preferito dirigersi verso altri lidi, si sono trascorse ore turbolente in riva al Petrace. I tifosi erano in apprensione per le sorti della loro squadra. La dirigenza ha valutato il da farsi. Passata la fase acuta della tempesta, il sodalizio guidato dal presidente Filippo Martino è intenzionato a proseguire con ancor maggiore determinazione. Il direttore sportivo Paolo Campolo sta lavorando alacremente per sostituire i calciatori uscenti, ruolo per ruolo, con altri che arriveranno già dalle prossime ore.

Arriva Dal Torrione

La panchina sarà affidata all'allenatore di Gioia Tauro Mario Dal Torrione, conosciuto in città come “Mister Serie D”, in quanto nella stagione 2012-2013, dopo una ventennale assenza, riuscì a ricondurre i viola nella massima serie dilettantistica, per poi piazzarsi al sesto posto nel torneo seguente. Attorno a lui, adesso, si stringono tutti i sostenitori della compagine pianigiana, che oggi pomeriggio hanno indetto un sit-in pacifico davanti al campo sportivo “Cesare Giordano”, per tentare di risolvere le problematiche e sensibilizzare il popolo di Gioia Tauro, comprese le classi politiche e imprenditoriali, nei confronti della prima squadra calcistica della città. Presente all’incontro anche il vicesindaco di Gioia Tauro, Totò Parrello, da sempre vicino alle sorti del club. Per Dal Torrione si preannuncia una sfida ardua e stimolante, alla guida di una nobile del calcio dilettantistico calabrese.

«Ho chiesto garanzie tecniche»

«Comunico agli sportivi gioiesi, a scanso di ogni sorta di eventuale equivoco, che il sottoscritto è stato incaricato, direttamente dal presidente Martino, a condurre la Gioiese in qualità di responsabile tecnico – afferma il nuovo tecnico in una nota –. Ho espresso, con immediatezza, la disponibilità ad accettare l’incarico in questione. Alla luce di sopraggiunte difficoltà, nella fattispecie riguardanti alcuni calciatori che hanno inteso richiedere la rescissione del contratto, ho espressamente fatto presente al presidente che la mia stessa disponibilità rimane tale, ovviamente a condizione che sussistano garanzie, di natura squisitamente tecnica, a favore di una squadra che sia non solo competitiva, ma anche fortemente desiderosa di soddisfare le dovute ambizioni della società. Il presidente, a questo preciso proposito, mi ha confermato che il suo personale impegno va in questa precisa direzione di senso».

Prossimi avversari: Cittanova e Palmese

Domenica la Gioiese è attesa dalla seconda gara del campionato di Eccellenza in cui affronterà il Cittanova alle 15:30 al "Pasquale Stanganelli" di Gioia Tauro, con un manto erboso completamente ripristinato. Il supporto dei tifosi sarà determinante per spingersi oltre le difficoltà e arrivare carichi al derby di Coppa Italia dilettanti previsto mercoledì prossimo contro la Palmese.