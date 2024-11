È lunedì dello sport a LaC News24 e Sport Team Calabria! La B C del calcio torna, come ogni lunedì, dalle 19.00 con chiaro scuri ma sempre propositiva! La Reggina vince e torna a convincere, il Crotone è stoppato ed il Cosenza azzoppato, ma il Catanzaro deve ancora giocare a Foggia. Sali e scendi delle calabresi e mondiale che ha 4 (quasi) nuove grandi.

Procolo Guida, Raffaele Truncè, Alberto Curti, Mario Ferrantino Cosenza ed Antonello Placanica direttore di Forza Reggina, hanno il piacere di tornare a ragionare e “fare conti” con Riccardo Cantafora, analista e primo cofondatore di Sport Team Calabria che ci racconterà anche della comunità marocchina in Belgio… L’ora giusta? Le 19,00! Scegli la piattaforma de LaC news24 per partecipare a quella che sarà, comunque, la Tua diretta!

Qui la diretta in onda dalle 19