È uno di quei lunedì di calcio anche giocato, e con LaC News 24 e Sport Team Calabria sempre più protagoniste, ritorna dunque “La B C del calcio in Calabria”, come sempre, dalle 19, questa volta in diretta dall’Ezio Scida di Crotone e dintorni! C’è infatti il posticipo di prestigio Crotone Pescara e la serie C la racconteremo da questo match che “impone” al Crotone di vincere per poter tenere il passo della capolista Catanzaro che ha vinto anche a Latina.

E se la serie B racconta di una Reggina sprecona ma ancora in piena corsa, c’è anche un Cosenza che, nonostante l’ultima posizione e la contestazione, non vuole mollare. Così Procolo Guida, Raffaele Truncè, Alberto Curti, Mario Ferrantino Cosenza ed Antonello Placanica direttore di Forza Reggina, hanno l’opportunità di approfondire i temi della giornata direttamente dallo stadio dei pitagorici! L’ora giusta? Le 19,00! Dove? In questa pagina!