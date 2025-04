Anche l'ultima Rappresentativa calabrese in corsa al Torneo delle Regioni che si sta svolgendo in Sicilia è stata eliminata. Ai quarti di finale, infatti, l'Under 15 di mister Francesco Corosiniti cede per 4-1 ai pari età del Piemonte-Valle d'Aosta.

Risultato bugiardo

Finisce dunque la spedizione sicula, con lo stesso mister Corosiniti che accetta la sconfitta seppur troppo severa. Ecco le sue parole, in esclusiva ai microfoni di LaC News24: «Il risultato è bugiardo e non rispecchia l'andamento della partita. Il Piemonte-Valle d'Aosta ha sicuramente meritato di vincere, ma c'è da dire che fino a dieci minuti prima della fine della partita era tutto in equilibrio. Dopo aver subito il 2-1 abbiamo cercato di resistere ma a lungo andare ci sono mancate le energie, dunque abbiamo cercato di pareggiarla con la testa ma non ne abbiamo avuto la forza».



Una gara decisa soprattutto nei cambi e nelle panchine, con il Piemonte-Valle d'Aosta che aveva la rosa più lunga: «Loro hanno fatto diverse sostituzioni - continua il tecnico - senza mai perdere di qualità. Anche i nostri subentrati hanno cercato di dare una mano, ma forse non erano ancora abituati a certi ritmi. Il 2-1 loro sembra sia stato viziato da un tocco di mano del calciatore ma non mi piace parlare di questo e, ripeto, nel complesso loro hanno meritato di vincere».

Ci sono delle potenzialità

Un percorso che comunque ha dei lati positivi e con una selezione che ha fatto vedere delle buone cose, e lo stesso Corosiniti crede nel progetto intrapreso e nel bacino giovanile della Regione: «Avevamo alcuni squalificati che nell'economica della nostra formazione erano importantissimi. Sono comunque fiducioso per il movimento perché ce la siamo giocata con tutti, sia con le amichevoli pre torneo contro Campania e Basilicata e sia contro le quattro squadre affrontate al torneo. Posso dire che la Calabria Under 15 c'è».