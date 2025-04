Al “Comunale” di Pozzallo va in scena la seconda giornata di gare del Girone C tra Calabria e Liguria.



Due pareggi al termine di gare belle e combattute nella mattinata, nel pomeriggio la Femminile subisce una sconfitta che lascia l'amaro in bocca per quello che si è visto in campo ed infine l'Under 19 raccoglie solo un punto che sa di beffa. Quattro gare al cardiopalma, in cui sia ragazzi che le ragazze hanno lottato su ogni pallone onorando al massimo la maglia che indossano e la Regione che rappresentano. Con l'ultima giornata da disputare, avversario di giornata la Puglia, tutto ancora aperto a testimonianza che non esistono più favoriti e vittime sacrificali. A Canicattini Bagni, sede delle gare della terza giornata, sarà un lunedì per cuori forti.

I ragazzi di Mister Corosiniti entrano in campo concentrati e vogliosi di bissare la bella prestazione dell'esordio. Subito la Liguria va vicinissima al vantaggio con Arancino che da posizione defilata lascia partire un tiro a giro insidioso che termina la sua corsa sul palo della porta difesa da Murdaca. La gara si gioca a viso aperto con le due formazioni che propongono ottime trame di gioco senza tuttavia trovare il giusto guizzo per il vantaggio. Nella ripresa l'andamento della gara non cambia e così come nella prima frazione la Liguria colpisce il palo con Hila. L'occasione per la Calabria arriva con Fusaro che a tu per tu con il portiere avversario spara alto. Un punto che conferma quanto di buono dimostrato contro il Molise e che regala la possibilità di giocare la qualificazione all'ultima gara.

I ragazzi di Mister Mantuano devono fare a meno dell'infortunato Gallo, sostituito in rosa da Fragalà grazie alla novità regolamentare introdotta quest'anno. Parte forte la Liguria ma subito Cullice, preferito a Pallone, si fa trovare pronto. Pochi minuti dopo, il vantaggio ligure con De Marco capace di sfruttare una indecisione della difesa calabrese ed a superare Cullice con un preciso pallonetto. Capitan Chirico e compagni reagiscono bene creando tanto gioco ma devono subire il raddoppio della Liguria con Malgrida, capace a mettere in rete una corta respinta della difesa. Lo svantaggio non demoralizza i ragazzi calabresi che sul finire del primo tempo dimezzano lo svantaggio con Chirico che trasforma un calcio di rigore per fallo di mano. Nella ripresa è un monologo calabrese con i ragazzi che spingono forte alla ricerca del pari. Al 20' Vono colpisce una clamorosa traversa con un pallonetto che sorprende il portiere avversario. E' il preludio al gol che arriva qualche minuto dopo con Deodati che finalizza al meglio una bella azione corale calabrese. Sempre Deodati due minuti dopo, ben servito da Macrì, ha l'occasione per portare la Calabria in vantaggio ma clamorosamente tira alto da posizione favorevole ed a porta spalancata. Negli ultimi minuti le difese hanno la meglio ed il risultato non cambia.

Esordio per le ragazze di Mister Ramunno al cospetto delle pari età liguri. La gara è gestita bene da capitan Carelli e compagne le quali con ottime trame di gioco controllano bene le avversarie. Recriminazioni per due interventi sospetti in area di rigore ligure, il primo per un fallo subito da Siciliano, il secondo per un fallo subito dalla Russo. Per l'arbitro tutto regolare ma i dubbi restano. La Liguria passa in vantaggio inaspettatamente con un tiro dalla lunga distanza di Patrone su cui Carelli non riesce ad intervenire. Nella ripresa occasionissima per Morabito che su rigore si fa ipnotizzare dal portiere Pescarolo. Grazie ad un altro rigore, trasformato da Laurito al 23', la Calabria perviene al pareggio e spinge per ottenere i tre punti. Su una ripartenza veloce, Vacchino si invola verso l'area, serve Taramasso che anticipa Carelli realizzando la rete del vantaggio. Le ragazze di Ramunno si riportano in avanti alla disperata ricerca del pari, ma nessuna azione riesce ad impensierire il forte portiere ligure. Allo scadere traversa colpita dalla solita Patrone e triplice fischio del direttore di gara che sancisce l'immeritata sconfitta per la Calabria.





L'ultima sfida alla Liguria vede scendere in campo l'Under 19 di Mister Nocera. Ridotti dalla sconfitta subita contro il Molise, capitan Calabro e compagni reagiscono alla grande, soprattutto nella seconda frazione di gara. La gara inizia con la Calabria a fare la partita e la Liguria a difendersi e ripartire. Gara molto combattuta e spigolosa, con molta fisicità da entrambe le parti che fa meno venire il bel gioco. Al 17' bella azione di Stefano che entra in area defilato sulla destra e serve Costanzo al centro, con quest'ultimo che scivola consentendo alla difesa avversaria di salvare sulla linea di porta. Un minuto dopo, la doccia fredda con la rete realizzata da Consoli con un bel tiro al volo dal limite. Da qui in avanti è solo Calabria, ma la prima frazione di gioco si chiude in svantaggio. Nella ripresa è Massabò show: il portiere ligure è il vero e proprio “man of the match” riuscendo a ribattere ogni iniziativa calabrese. In rapida sequenza, prima ipnotizza Costanzo parando il rigore dell'attaccante calabrese, poi sempre su di un colpo di testa dalla punta riesce d'istinto a deviare in angolo, qualche minuto più tardi dice no su una conclusione ravvicinata di Etuss. Sembra una gara stregata ma i ragazzi non demordono e con Squillace pervengono al pari. Il difensore calabrese con un bel colpo di testa trova l'incrocio facendo capitolare la Liguria. Con pochi minuti da giocare i ragazzi continuano a crederci producendo il massimo sforzo ma ogni azione viene sventata dalla nutrita difesa ligure. Triplice fischio del direttore di gara che lascia entrambe le formazioni con l'amaro in bocca ma con la qualificazione ancora aperta. Sarà l'ultima giornata a dire se si andrà ai quarti oppure si ritornerà a casa.