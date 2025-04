Tutto pronto per un torneo che abbraccia le categorie U15, U17, U19 e il calcio femminile. Il presidente del Comitato Regionale LND: «A tutti vada il mio personale in bocca al lupo»

Torna il Torneo delle Regioni e, quest'anno, il teatro della competizione sarà la Sicilia. La competizione dunque avrà luogo in terra sicula dal 12 al 18 aprile e raccoglierà le migliori Rappresentative giovanili dilettantistiche d'Italia.

Tutto pronto dunque per un torneo che abbraccia le categorie Under 15, Under 17, Under 19 e il calcio femminile. Cinque i gironi iniziali con le cinque vincitrici di ogni raggruppamento, più le tre migliori seconde, che si affronteranno nei successivi quarti di finale. La Rappresentativa della Calabria ci arriva come una delle protagoniste dello scorso anno, dal momento che l'Under 19 guidata da Umberto Scorrano arrivò fino in finale cadendo contro il Piemonte (4-1) ma regalando un sogno a un'intera Regione.

L'augurio del presidente Mirarchi

Composti gli organici di tutte le Rappresentative in gara e con la partenza in Sicilia prevista per l'11 aprile. Ecco l'augurio del presidente Lnd Calabria Saverio Mirarchi: «Ci apprestiamo ad affrontare questa nuova avventura del Torneo delle Regioni con la consapevolezza di aver fatto tutto il possibile per rappresentare al meglio la nostra regione. La Giovane Calabria è ormai una realtà efficiente sia dal punto di vista tecnico che organizzativo, e di questo ringrazio il coordinatore tecnico Mimmo Fiorino e tutti gli staff che con senso di responsabilità e competenza sono convinto abbiano messo in campo le migliori risorse. A tutti vada il mio personale in bocca al lupo e quello di tutto il movimento con l'augurio di vivere un'esperienza indimenticabile».



Tutte le gare saranno visibili in streaming sul canale Youtube della Lega Nazionale Dilettanti.

Il calendario delle gare della prima fase a gironi

1^ giornata – 12 aprile 2025 (stadio “Consales” di Rosolini)

CALABRIA-MOLISE

U15 ore 9.30

U17 ore 11.30

FEMMINILE riposo

U19 ore 17

2^ giornata – 13 aprile 2025 (stadio “Comunale” di Pozzallo)

LIGURIA-CALABRIA

U15 ore 9.30

U17 ore 11.30

FEMMINILE ore 14.30 (contro Liguria o Puglia, in base al risultato di gara 1)

U19 ore 17

3^ giornata – 14 aprile 2025 (stadio “Comunale” di Canicattini Bagni)

CALABRIA-PUGLIA

U15 ore 9.30

U17 ore 11.30

FEMMINILE ore 14.30 (contro Liguria o Puglia, in base al risultato di gara 1)

U19 ore 17