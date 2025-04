Oggi, venerdì 25 aprile, prenderà il via la 61° edizione del Torneo delle Regioni di Calcio a 5 organizzato, nell’occasione, dal Comitato Regionale dell’Emilia Romagna. La comitiva calabrese è partita nella serata di mercoledì alla volta di Cattolica, cittadina in provincia di Rimini scelta come quartier generale della Calabria.

Le nostre quattro Rappresentative si avvicinano al TDR dopo un lungo periodo di selezione e lavoro, consapevoli delle proprie potenzialità e del vessillo che, come sempre, difenderanno con grande senso di appartenenza. Il presidente Saverio Mirarchi e Giuseppe Della Torre, Delegato del Calcio a 5 Regionale, di concerto con il Consiglio Direttivo del CR Calabria, hanno scelto di affidare la guida tecnica delle squadre a quattro tecnici dal profilo top, con grande esperienza e con diversi successi alle spalle: Giovanni Quattrone (Under 19), Gianluigi Mardente (Femminile), Leo Tuoto (Under 17) e Sebastiano Carrozza (Under 15) sono stati nominati alla guida delle nostre selezioni inserite nel girone B, che ci vedrà sfidare i pari età di Campania e Molise. Annullate, invece, le gare della seconda giornata in segno di lutto per la scomparsa del Santo Padre, Papa Francesco, nel giorno delle sue esequie.

L’Under 19 proverà a difendere lo scudetto cucito sul petto il 1° maggio 2024 con il successo in finale contro la Sardegna al PalaCalafiore di Reggio Calabria, mentre la Femminile tenterà di replicare il percorso che, sempre nella scorsa edizione, l’ha portata a contendere il titolo di categoria al forte Veneto. Aria di riscatto, invece, per Under 17 ed Under 15, desiderose di scrivere un finale ben diverso a questa nuova avventura ormai alle porte.

Per quel che riguarda la prima fase eliminatoria, il CR Emilia Romagna ha previsto la diretta streaming di dodici gare al giorno, nello specifico quattro quelle delle nostre Rappresentative: venerdì 25 aprile saranno trasmesse le due sfide pomeridiane della Femminile e dell’Under 19 contro la Campania, mentre domenica 27 aprile andranno in diretta le sfide mattutine dell’Under 15 e dell’Under 17 contro Sicilia e Molise.

Giuseppe Della Torre, Delegato Regionale Calcio a 5: «Partiamo come sempre con grande entusiasmo, consapevoli del meticoloso lavoro svolto nella selezione dei ragazzi e nei raduni territoriali. Mi preme ringraziare il Consiglio Direttivo del CR Calabria per il consueto appoggio, il presidente Mirarchi ed i quattro tecnici, che hanno accettato l’incarico con uno spiccato senso di appartenenza. Cercheremo di ripetere quanto fatto nelle ultime edizioni, nonostante il livello alto, sperando che le quattro Rappresentative possano regalare le giuste soddisfazioni».

Le dichiarazioni dei selezionatori

Giovanni Quattrone (Under 19): «È un grande onore allenare la rappresentativa Under 19. Sono consapevole delle responsabilità in quanto, oltre a rappresentare la mia regione, abbiamo da difendere il titolo vinto lo scorso anno. Come sempre, in queste competizioni la differenza la fa anche il gruppo. Durante i raduni, ho visto molti ragazzi seri ed interessanti ma, purtroppo, ne ho potuti portarne solo dodici. Posso dire che la squadra è motivata e con tanta voglia di fare bene”.

Gianluigi Mardente (Femminile): “Partiamo dal presupposto che questa squadra è riuscita ad avere dentro di sé un aspetto raro per una rappresentativa, è riuscita ad avere un’anima, un gruppo vero, con uno spogliatoio molto unito ed a me non era mai capitato di vederlo nel mio percorso. Le ragazze sono molto unite, si vogliono veramente bene, e tutto questo è ovviamente molto positivo. Sotto l’aspetto tecnico-tattico abbiamo diverse soluzioni, tutte possono dare il proprio contributo e, di conseguenza, avremo diverse rotazioni a disposizione, ma scopriremo il nostro livello lungo il percorso del TDR, perché affronteremo squadre importanti, anche se con questa unione di gruppo e seguendo il lavoro fatto durante i raduni, sono convinto che potremo regalare diverse soddisfazioni. Sono felice che le ragazze siano felici di stare insieme».

Leo Tuoto (Under 17): «Ogni qualvolta che un allenatore accetta una panchina, qualsiasi sia la natura, accetta una sfida. Sotto quest'aspetto, essere il responsabile dell'Under 17 mi riempie innanzitutto di emozione ed orgoglio, ma rappresenta anche un modo per mettersi in gioco, per comprendere anche quanto del mio vissuto, in breve tempo, riuscirò a regalare a questi ragazzi, che ad oggi mi hanno dato ottime sensazioni. Sono delle vere e proprie spugne, vogliosi di imparare e devo dire anche molto bravi. Con loro mi sto trovando veramente bene! Sappiamo di non essere assolutamente i favoriti per il passaggio del turno avendo come avversari rappresentative che storicamente hanno qualcosa in più, ma sono convinto che i ragazzi daranno il massimo e cercheranno di sovvertire i pronostici, sono certo che vorranno dimostrare di essere "tosti", di essere Calabresi. Infine, volevo ringraziare il presidente Mirarchi e il responsabile regionale del calcio a 5 Della Torre per avermi dato la gioia di vivere questa esperienza!».

Sebastiano Carrozza (Under 15): «Siamo pronti e soprattutto carichi per affrontare al meglio questa grande competizione. Abbiamo voglia di fare bene e di onorare la nostra regione. Il gruppo è solido e competitivo, siamo pronti a dar battaglia ed a lottare fino alla fine!».

Il calendario della fase a gironi (Gruppo B)

1^ giornata – 25 aprile 2025

CAMPANIA-CALABRIA

U15 ore 9.30 (Igea Marina – Palazzetto Baden)

U17 ore 11.30 (Igea Marina – Palazzetto Baden)

FEMMINILE ore 15 (Misano Adriatico – Palazzetto dello Sport)

U19 ore 17.30 (Misano Adriatico – Palazzetto dello Sport)

2^ giornata – 26 aprile 2025

SICILIA-CALABRIA

Le gare della seconda giornata sono state annullate in segno di lutto per la scomparsa del Santo Padre

3^ giornata – 27 aprile 2025

MOLISE-CALABRIA

U15 ore 9.30 (Palazzetto Marabini – San Martino in strada)

U17 ore 11.30 (Palazzetto Marabini – San Martino in strada)

FEMMINILE ore 15 (Palazzetto Marabini – San Martino in strada)

U19 ore 17.30 (Palazzetto Marabini – San Martino in strada)