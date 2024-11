Il Catanzaro è la squadra calabrese con maggior prestigio e tradizione, secondo il ranking stilato dalla Figc basato sul blasone e la storia sportiva delle società di calcio italiane. La speciale classifica della federazione tiene conto delle partecipazioni ai vari campionati professionistici, assegnando un punteggio differente a seconda della categoria: 10 punti per la partecipazione a ogni edizione della Serie A dalla sua introduzione nella stagione 1929-30; 7 punti per la partecipazione a ogni edizione della Serie B dalla sua introduzione nella stagione 1929-30; 4 punti per la partecipazione a ogni edizione della Serie C/Lega Pro dalla sua introduzione nella stagione 1935-36 alla stagione 1977-78 e dalla reintroduzione del 2014-15; 4 punti per la partecipazione a ogni edizione della Serie C1/Lega Pro Prima Divisione dalla sua introduzione nella stagione 1978-79 alla stagione calcistica 2013-14; 2 punti per la partecipazione a ogni edizione della Serie C2/Lega Pro Seconda Divisione dalla sua introduzione nella stagione 1978-79 alla stagione calcistica 2013-14. Nessun punto viene invece assegnato per i campionati di Serie D, rendendo così i livelli superiori ancora più decisivi per la costruzione del blasone di un club.

Il concetto di tradizione sportiva è un criterio concepito nel 2006 in Italia dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio, e da allora applicato in circostanze quali i casi di ripescaggio in ognuna delle tre divisioni a carattere professionistico e nella ripartizione dei diritti televisivi. Nel caso di città che ospitano diversi club nel calcio professionistico, «si terrà conto della tradizione sportiva del singolo club, cumulando, per il singolo club, i meriti sportivi conseguiti negli anni anche attraverso soggetti giuridici diversi»

Aquile al vertice in Calabria

La partecipazione all'ultimo campionato di Serie B, ha dunque permesso al Catanzaro di conquistare altri 7 punti in classifica è di portarsi quindi a quota 424, al 43esimo posto a livello nazionale. Un punteggio che permette alla società giallorossa di staccare in classifica la Reggina (ferma a 417) e conquistare quindi la prima posizione tra le squadre calabresi. Questo punteggio è il risultato delle partecipazioni del club ai campionati di Serie A, Serie B e Serie C nel corso della sua storia. La squadra, fondata nel 1929, ha saputo dunque ritagliarsi un posto di rilievo nel panorama calcistico nazionale e conquistare la leadership a livello regionale.

Le altre squadre calabresi

A seguire il Catanzaro (424) troviamo appunto la Reggina, con un distacco di 7 lunghezze, ferma 417 punti. Molto più distaccato è il Cosenza, che si ferma a quota 356 punti. Chiude la classifica il Crotone, con 285 punti, evidenziando una storia meno ricca di successi rispetto agli altri club calabresi. Nonostante ciò, la società pitagorica è quella in Calabria che per ultima ha vissuto momenti di gloria in Serie A, ma non sufficienti per scalare la classifica storica.