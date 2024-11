Uno scontro impari già dalla vigilia tra due squadre che hanno obiettivi completamente diversi. Menzione particolare per la veduta delle gradinate con oltre 4mila presenze che sono numeri per pochi

Nel 22esimo turno di mercoledì 17 gennaio, il Trapani ha la meglio sul Castrovillari per 3 reti ad 1 mantenendo la testa della classifica con 53 punti a una sola lunghezza dal Siracusa. I rossoneri calabresi, a 9 punti, oltre la gara, subiscono anche l’aumento del distacco dalla quint’ultima posizione acquisita dal Locri (oggi vittorioso sul campo del Portici) che, con 19 punti, porta a 10 punti il vantaggio che potrebbe evitare, ad oggi, la lotteria dei playout.

Che potesse essere una trasferta senza pretese era già nelle premesse della gara, i valori che determinano le relative posizioni in classifica tra la capolista del girone Trapani e quella del Castrovillari “seduto” sul penultimo gradino della graduatoria sono di sostanza che disegnano il cammino sin ora affrontato con opposti risultati. Menzione particolare per la veduta delle gradinate, ben oltre 4.000 presenze in Serie D sono numeri per pochi.

Dopo un timido pericolo creato da Khoris a 2 giri di lancette sulle conseguenze di un calcio di punizione, il Trapani al 23’ punisce gli ospiti con Marigosu lesto a piazzare la zampata vincente dopo la sponda di Samake su traversone di Sartore. Castrovillari colpito nel morale che solo grazie a Patitucci evita il raddoppio al 29’ diviando sul palo una punizione rasoterra di Bollino. I granata mettono a dura prova il Castrovillari cercando di chiuderla quanto prima, al 31’ spreca Samake, al 37’ il rossonero Visciglia, in scivolata, evita che la palla termini in rete dopo la conclusione a botta sicura di Palermo. Minuto 40, ancora Bollino protagonista che ci prova dalla distanza, ancora una volta i legni della porta gli negano la gioia. Due minuti più tadi, al 42’, Bollino recupera palla e serve Samake per la rete che vale il raddopio granata.

Al primo della ripresa, Bollino, tra i migliori in campo, iscrive il proprio nome nel tabellino della gara, al 1’ dopo il rientro dagli spogliatoî, di sinistro la piazza e corre a ringraziare Crimi per l’appoggio.

Prova a replicare il rossonero Izco la cui conclusione a giro, al 48’, finisce di poco alto sulla traversa. Al 68’ il gioiello di capitan Cosenza, condottiero, da un piazzato da 40 metri la piazza giusto dove UjKaj non può far altro che raccoglierla nel sacco. Allo scadere, all’88’ ci prova Aceto con conclusione neutralizzata dall’attento portiere granata, e sul gong finale ancora Cosenza ma questa volta la palla termina alta.

Il Trapani maltratta tutti quelli che passano dal Provinciale, su 10 gare casalinghe ha concesso solo un punto accaparrandosi l’intera posta nelle restanti 9. Un dato importante che piace a chi osserva e discute i numeri è notare che oggi il Trapani subisce il 6° goal arrivando a cifra tonda (50) per le reti realizzate. Testa per i granata al prossimo imminente ed impegnativo impegno, varcherà i confini regionali per trasferirsi in Calabria ospite della Vibonese, terza in classifica con 49 punti e soprattutto su un campo che non ha conosciuto sconfitta con 8 vittorie e 2 pareggi. Gara che si preannuncia bella e spettacolare tra due squadre che ben figurano nei piani alti della classifica.

Analizzando la situazione rossonera, oggi ha fatto quanto nelle proprie corde, cercando di contenere e tentare timide ripartenze per sorprendere tutti. Mister Tricarico ha in Cosimo Cosenza un ottimo vice in campo, vera anima che trascina e guida tutti. Il rientro di Ciccio Molino come Direttore Sportivo potrebbe riservare qualche sorpresa per nuovi profili tecnici che possano aiutare a compiere quello che sempre più si assoggetta a un miracolo. Profili che dovranno essere “pescati” tra la lista degli svincolati, bloccato al 5 gennaio la possibilità di rescissione per accasarsi altrove, chi rescinde oggi indicativamente sceglie il divano di casa.

Al 23° turno, il Castrovillari osserverà riposo, oro colato come non mai per affinare ancora quanto possibile e per preparare il prossimo turno del 28 gennaio nella gara casalinga con il derby calabrese contro la Vibonese. Sperando sempre nella prima vittoria casalinga per dare lo slancio alla favola salvezza.