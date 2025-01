Il tecnico dei rossoblù dopo il successo per 3-0 ha un pensiero per il medico scomparso in settimana: «Mi piace pensare che la nostra filosofia, nei momenti belli e in quelli brutti come questo, rimanga sempre “tutti insieme”»

Grazie alle reti di Giron, Tumminello e Gomez, il Crotone conquista i 3 punti in casa del Trapani nel match valido per la ventiduesima giornata del campionato di Serie C. Una vittoria che consente agli squali di portarsi a quota 36 punti in classifica, al quinto posto in condominio con il potenza ma con una partita in più rispetto ai lucani.

Il tecnico dei pitagorici Emilio Longo al termine della gara vinta sul campo dei siciliani ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: «Non era facile scendere in campo in maniera spensierata – ha detto il tecnico –, è stata una settimana difficile perché a Crotone ho trovato una vera famiglia ed è venuto a mancare qualcuno che ne faceva parte a tutti gli effetti».

«La nostra è una squadra fatta innanzitutto da uomini con valori importanti – continua Longo – e ognuno reagisce legittimamente in un modo del tutto personale a situazioni come questa ma questi uomini sono anche dei grandi professionisti e li ringrazio per aver comunque lavorato al meglio delle loro possibilità».

«Ci tenevamo particolarmente a dedicare la vittoria, ancor più perché arrivata attraverso una grande prestazione, al nostro Dottore, non solo un eccellente professionista ma una persona stimata da tutti come abbiamo avuto modo di vedere dalle numerose testimonianze di questi giorni, e a maggior ragione dal nostro gruppo: mi piace pensare che la nostra filosofia, nei momenti belli e in quelli brutti come questo, rimanga sempre “tutti insieme”».