La città pitagorica piange un professionista esemplare, responsabile per molti anni del Suem 118. Il cordoglio della società del presidente Gianni Vrenna

Lutto in casa Crotone in pieno fermento mercato annullata la conferenza pre-trasferta a Trapani per la scomparsa del dottor Gaspare Muraca colonna dello staff sanitario rossoblù.

Nel pieno del fermento di mercato che già ha portato a Crotone quei profili di calciatori giovani utili al progetto, il presidente Gianni Vrenna, il direttore generale Raffaele Vrenna e tutto il Football Club Crotone stanno piangendo la scomparsa del dottore Gaspare Muraca, colonna dello staff sanitario rossoblù.

È stato ed è un colpo per tutta la città pitagorica che piange un professionista esemplare, responsabile per molti anni del Suem 118 di Crotone, ed uomo di straordinaria sensibilità, capace di stare sempre in prima fila durante emergenze e semplici, quanto complesse, situazioni territoriali.

Anche la redazionetutta si stringe al calore della società di calcio per trasferire tra i suoi cari, e alla grande famiglia rossoblù, che in questo momento di immenso dolore ha anche deciso di annullare la conferenza di mister Emilio Longo ara prevista per questa mattina, prima della trasferta a Trapani.