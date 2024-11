Dal 4 al 6 Ottobre 2019 il Porto di Tropea sarà teatro del primo Trofeo di pesca d’Altura Myc Tropea, gara sortiva di pesca a traina che interesserà parte della Costa degi Dei. L’evento, chiamato MYC Tropea Fishing Challenge Tournament, sarà organizzato dal Porto di Tropea S.p.A., dal Marina Yachting Club di Tropea e dall'agenzia di viaggi Passione Sud. In sostanza, mira a diventare un riferimento annuale per chi, andando in barca, cerca ancora i valori, la goliardia semplice e scanzonata, lo stare insieme tipici dei vecchi lupi di mare. Una tre giorni di gara ed eventi, dove 30 equipaggi si sfideranno a colpi di strikes, per aggiudicarsi i premi messi in palio dal Marina Yacht Club di Tropea.

Partner e modalità

I partner tecnici del torneo saranno Invictus Yacht per la parte nautica della gara, e Fish-I: una soluzione tecnologica innovativa che permetterà, con l’ausilio di un sistema di

sensoristica, la ripresa video costante ed il tracciamento GNSS a bordo delle imbarcazioni – di usufruire

di un Big Eye, un commissario virtuale capace di garantire il corretto svolgimento della competizione. Il primo appuntamento è per Venerdì 4 Ottobre – ore 16:00 - al Porto turistico di Tropea, presso il Marina Yacht Club, con il primo briefing tra i comandanti ed il comitato organizzativo, seguito dalla cerimonia di benvenuto e di inaugurazione del torneo.

Al via il 5 e il 6 ottobre

Nelle giornate di sabato 5 e domenica 6 Ottobre si svolgeranno le manches della gara ufficiale, accompagnate da seventi collaterali tutti interni al Porto di Tropea, ed aperti al pubblico. Un meraviglioso corollario per chi và per mare, ma anche per chi resta a terra ad attendere il rientro degli equipaggi. Le iscrizioni termineranno alle ore 18:00 del 27 Settembre 2019.