Ai giochi olimpici di Tokyo, in programma dal 23 luglio all'8 agosto, ci sarà anche un pizzico di Calabria con il tuffatore cosentino Giovanni Tocci. Nei tuffi, infatti, la coppia formata da Tocci, atleta dell’Esercito e del Nuoto Cosenza e Lorenzo Marsaglia, della Marina Militare e Canottieri Aniene, ha conquistato il pass olimpico nel trampolino sincronizzato, grazie al quinto posto ottenuto nella Coppa del Mondo di tuffi, in corso proprio all’Aquatics Centre della capitale giapponese. I due azzurri hanno conquistato uno dei 4 posti in palio per i Paesi non ancora qualificati, dopo le carte attribuite ai Mondiali del 2019: la Gran Bretagna, sul podio due anni fa e vincitrice della gara odierna, ha di fatto liberato uno slot utile per volare in Giappone.

La soddisfazione

Per Giovanni Tocci quella di Tokyo sarà la seconda Olimpiade, dopo Rio 2016, dove gareggio in coppia con Andrea Chiarabini. Una soddisfazione personale doppia, dopo gli ultimi mesi che sono stati segnati da un infortunio alla caviglia. Soddisfazione è stata espressa anche dalla società Cosenza Nuoto: «Una gioia immensa dopo gli infortuni ed un cammino condizionato dai riflessi dell’emergenza sanitaria – scrive in un post l’associazione sportiva cosentina - . Tocci e Marsaglia sono riusciti però a regalare emozioni. Li ritroveremo a Tokyo. Cosenza e la nostra società avranno nuovamente un grande atleta a portare in alto i colori rossoblu».