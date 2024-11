Impresa da sogno per l'Italia ai Mondiali di Tuffi 2024 in corso di svolgimento a Doha (Qatar). Medaglia di argento per il laziale Lorenzo Marsaglia e per il calabrese Giovanni Tocci nella finale del trampolino sincro 3 metri. Si tratta del primo argento nella storia azzurra in questa specialità nelle 22 conquistate dalla nazionale italiana, per un piazzamento che vale anche il pass olimpico per Parigi 2024.

L'Italia chiude con 384,24 punti, disputando una finale tanto continua quanto solida, ed esultando soprattutto in un grandioso doppio e 1/2 avanti carpiato con 2 avvitamenti, che frutta ben 80,58 punti al quarto tuffo dei sei previsti in programma. Davanti alla coppia Marsaglia-Toccii soltanto l'imbattibile coppia cinese, formata da Long Daoyi e Wang Zongyuan, medaglia d'oro con 442,41 punti; dietro invece i due spagnoli Adrian Abadia e Nicolas Garcia Boissier, capaci di regalare uno storico bronzo alla nazione iberica e dietro al duo italiano per soltanto 0,06 punti (383,28).