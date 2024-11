Gennaro Tutino non è più un calciatore del Cosenza. L'attaccante partenopeo, infatti, da ieri è ufficialmente un giocatore della Sampdoria. Un trasferimento che era già nell'aria nelle ultime settimane e che porterà nelle casse della società rossoblù circa 3,5 milioni di euro. Di sicuro, però, il Cosenza perde uno dei migliori attaccanti in circolazione, che nella passata stagione ha messo a segno 20 gol.

Dopo che il trasferimento è stato reso ufficiale, Tutino ha dapprima ringraziato per l'accoglienza i suoi nuovi tifosi blucerchiati, poi, sui social. si è rivolto ai supporter rossoblù con un messaggio di commiato.

I saluti di Tutino ai tifosi del Cosenza

Quello che Cosenza è stato per me e la mia famiglia.

Quello che Cosenza è per me e la mia famiglia.

Quello che Cosenza, per sempre, sarà per me e la mia famiglia.

Dal profondo del cuore, grazie Cosenza per questo nostro indimenticabile viaggio: Vita, oltre che Calcio.

Tanti amici e persone che oramai fanno parte della mia vita.

Gol, record, corse sfrenate, vittorie, gioie e dolori.

Emozioni che porteremo, ovunque, con noi.

Ho dato tutto me stesso, con orgoglio e amore.

E ho ricevuto di più.

Tutto questo resterà per sempre.